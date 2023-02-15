Пренебрегаем коллагеном и перебираем с отшелушиванием: ошибки в уходе, из-за которых кожа становится дряблой

Довольно часто преждевременная дряблость кожи возникает из-за неправильного ухода, которого девушки или женщины придерживаются ежедневно, сами того не подозревая, что совершают ошибки, вредные для красоты. Сюда следует отнести отказ от использования кремов с солнцезащитой и увлажняющим эффектом.

Физическая защита

Более того, кожу следует защищать не только кремами, но и физически, например, носить головные уборы. Но не только неправильный выбор крема может сделать кожу несовершенной. Иногда это еще и чрезмерное увлечение отшелушивающими процедурами.

Вы не используете солнцезащитные кремы для лица

Каждое утро следует наносить на кожу солнцезащитный крем, если вы собираетесь сегодня выходить на улицу. Причем такой уход следует поддерживать независимо от вашего возраста. Ультрафиолет негативно влияет на дерму, особенно если вы подолгу находитесь на улице.

Это же относится и к соляриям, если вы любите поддерживать свой загар в течение всего года. Это может быть вредно для кожи так же, как и воздействие солнца, ведь эластичные и коллагеновые волокна попросту разрушаются. И если коллагеновые структуры имеют свойство к восстановлению, эластичные волокна – нет. Со временем это приводит к появлению морщин.

Чтобы этого не произошло, каждый день нужно пользоваться кремами с ультрафиолетовым фильтром, нанося их не только на лицо, но и шею, а также верхнюю часть груди. Кстати, использование таких кремов рекомендовано не только женщинам, но и мужчинам. Более того, им следует наносить солнцезащитные кремы на кожу головы, ведь негативное воздействие ультрафиолета может вызвать еще и на ранее облысение.

Уровень солнцезащиты

В зависимости от того, где вы живете, необходимо использовать крем с определенным уровнем SPF. Для северных районов, где обычно нет много солнца, потребуется как минимум крем с SPF 30. А вот для тропических районов и регионов, где близко горы и вода, подойдут кремы с SPF от 50 до 70.

Вы не используете увлажняющие кремы

Увлажняющий крем – это ключ к тому, чтобы кожа как можно дольше оставалась упругой. Для каждого типа кожи существует множество разных составов, поэтому следует выбирать средства с учетом жирности и того, насколько кожа восприимчива к аллергенам. Если вам трудно решиться и выбрать какой-то определенный крем, лучше всего проконсультироваться с дерматологом.

Если вы сами хотите сделать выбор, предпочтите кремовую, а не гелевую основу. Следует отказаться еще и от легких кремов. Последний должен не только увлажнять, но и питать, чтобы в дерме сохранялось как можно большее количество воды.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Читайте этикетки и знакомьтесь с ингредиентным составом, поскольку некоторые добавки способствуют регенерации кожи. Это относится к средствам с содержанием ретинола, гиалуроновой кислоты, ниацинамида и керамидов. Хорошо, если у вас будет возможность пользоваться увлажняющим кремом хотя бы раз в день, но в идеале следует наносить его каждый раз после того, как вы умываетесь или принимаете душ.

Вы чрезмерно увлекаетесь отшелушивающими процедурами

Несмотря на то что многие средства по уходу за кожей полезны для профилактики и лечения ряда неприятных реакций, злоупотребление отшелушивающими средствами часто приводит к противоположному эффекту.

Некоторые девушки и женщины заходят в этом слишком далеко. Отшелушивая кожу, вы можете случайно повредить ее. Это особенно касается того случая, когда используются физические или химические средства. В итоге кожа выглядит не молодой и увлажненной, а тусклой и грубой.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Чрезмерное использование отшелушивающих продуктов затрудняет еще и правильную работу некоторых других средств по уходу, так как сыворотки и увлажняющие кремы уже не могут проникать эффективно в более глубокие слои кожи. Если увлекаться отшелушивающими средствами, кожи может выглядеть чрезмерно жирной или, наоборот, обезвоженной.

Лучше всего не увлекаться такими процедурами. Это не говорит о том, что нужно отказаться от них совсем. Просто необходимо скорректировать график процедур по уходу за кожей.

В идеале отшелушивающие средства должны удалять омертвевшие клетки мягко, стимулируя рост новых. Лучший способ добиться этого – использовать скрабы с химическим составом. Применять такие продукты нужно только после очищения кожи, а затем проводить все остальные действия, например, увлажнять дерму. Избегайте отшелушивания и использования ретинола, BHAs или AHAs в один и тот же день.

Вы не используете коллаген

Коллаген – ключ к сохранению молодости вашей кожи. С возрастом в организме вырабатывается его все меньше, из-за этого цвет лица кажется уже не таким здоровым, а ткани становятся менее упругими. С помощью коллагена можно сохранить эластичность волокон и максимально удержать влагу в коже.

Коллаген может предотвратить появление морщин не только на лице, но и в области декольте. Добиться результата можно с помощью коллагеновых добавок. Их можно принимать как отдельно, так и добавляя в утренний кофе или напитки, которые вы выпиваете в течение дня.

Наиболее эффективными добавками являются пептиды и витамины. Эти добавки усваиваются организмом и помогают коже дольше оставаться свежей и упругой. Еще один способ получить коллаген – включить его в свой рацион. Существует множество продуктов, которые можно употреблять в пищу, некоторые из них: костный бульон, яичные белки, курица и рыба. Прием витамина С тоже может способствовать выработке коллагена. Если вы не хотите принимать препараты с содержанием витамина С, можно есть больше апельсинов и ягод.