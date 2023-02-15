 

The New York Times: 21 февраля будет объявлено о возрождении Российской империи в границах 1913 года

15.02.2023, 19:33, Разное
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Газета The New York Times опубликовала черновик обращения президента России к Федеральному собранию, которое должно состояться 21 февраля 2023 года.

По информации издания, основное внимание российский лидер планирует уделить территориальным изменениям в Европе в ближайшие месяцы.

– Хорошо информированный источник в Кремле подтвердил, что через неделю президент заявит о возрождении Российской империи в границах 1913 года. Москва хочет вернуть под контроль страны Балтии, Финляндию, Польшу, не говоря уже об остальных, – сообщила газета.

Кроме того, в послании президент России планирует уделать внимание социально-экономическим вопросам, а также репарациям, которые страны НАТО будут обязаны выплатить Москве по итогам текущего конфликта.

– Мы оцениваем ущерб, нанесённый России в 2022 году, как минимум в триллион долларов. В первую очередь выплачивать её будут США, Великобритания и другие члены НАТО, – рассказал газете высокопоставленный российский чиновник.

Третьей важной темой обращения будет фильм «Чебурашка» и его рекордные кассовые сборы. Эта лента и подобные ей должны быть частью комплекснойработы по формированию патриотического самосознания и контуров национальных идей, подчеркнёт президент.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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