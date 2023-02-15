Путин призвал разрешить ситуацию с ошибочной налоговой задолженностью

Ситуацию с ошибочной налоговой задолженностью необходимо привести в порядок, сообщил президент Владимир Путин в ходе совещания, обращаясь к главе ФНС Даниилу Егорову.

«Вы сами обратили внимание на формирование необоснованной задолженности. Здесь все известно, вы все знаете, поэтому нам нужно просто исправлять, это вопрос технического характера, нужно просто привести это в порядок, обратить на это внимание», – сказал Путин Егорову, передает РИА «Новости».

Премьер Михаил Мишустин заявил, что правительство намерено отслеживать ситуацию с такой задолженностью, и подчеркнул, что дело касается всей системы: федеральной, региональной и муниципальной.

«Естественно, что переход в течение квартала надо мониторить, чем мы и занимаемся. Поэтому вам доложили, чтобы коллеги из Госсовета в случае, если будут какие-то вопросы у губернаторов, все это совместно решали», – указал глава правительства.

Напомним, в РФ с 1 января начали действовать единый налоговый счет (ЕНС) и единый налоговый платеж (ЕНП) налогоплательщика.

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