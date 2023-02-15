Путин одобрил идею применения «цифрового паспорта» и подготовки документа до мая

Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением Минцифры о разработке указа до мая, который предполагает внедрение «цифрового паспорта» в России, отметив такую востребованность.

Так, глава Минцифры РФ Максут Шадаев рассказал президенту в ходе встречи о развитии цифровых сервисов, благодаря которым можно получить цифровые права, цифровые полисы ОМС и карты болельщика.

По словам Шадаева, ведомство сейчас работает над тем, чтобы можно было применять смартфон вместо паспорта. Вопрос легализации этого вопроса позже поручил проработать президент, передает РИА «Новости».

Путин обратил внимание на сложности, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью, пенсионеры и дети при оформлении карт болельщика.

В июне 2022 года Шадаев заявлял, что Минцифры рассчитывает вернуться к проекту цифровых паспортов для россиян, ранее он был заморожен.

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