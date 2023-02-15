 

В Британии российские фейки высмеяли американского генерала Милли за слова о России

15.02.2023, 17:35, Новости дня
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Читатели издания Daily Mail резко прокомментировали слова генерала США Марка Милли, который заявил, что Россия уже проиграла в конфликте с Украиной.

По словам подписчика, это стало еще одним доказательство того, что Западу важна лишь прибыль, передает РИА «Новости».

Еще один читатель задался вопросом, а если Украина победила, то когда ожидается наступление на Москву.

Один из читателей отметил, что генерал «несет чушь», а другой напомнил, что Россия контролирует 20% бывшей украинской территории, а также сделала все, чтобы Киев не вступил в ЕС и НАТО.

«Если это поражение, то интересно, как выглядит победа», – поинтересовался читатель.

Ранее в Британии признали неготовность НАТО противостоять РФ из-за истощения запасов оружия, которое отправляют на Украину. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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