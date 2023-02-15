 

Лавров объяснил причину молчания Швеции и Дании по «Северным потокам» – это бред старого конспиролога

15.02.2023, 17:35, Новости дня
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Дания и Швеция не отвечают на письма премьер-министра РФ Михаила Мишустина по взрывам на «Северных потоках», они хотят молчанием скрыть провал попыток затушевать ответственность Запада и США в подрыве газопроводов, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе рабочей встречи с руководителями бюро иностранных СМИ, аккредитованных в России.

Лавров назвал такое поведение хамством и подчеркнул, что оно «скрывает полный провал попыток затушевать ответственность коллективного Запада во главе с США в этой диверсии, в организации этого террористического акта», информирует РИА «Новости».

Напомним, Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что установили взрывчатку водолазы ВМС США, а подорвали норвежцы. Как сообщил Херш, в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы».

Газета ВЗГЛЯД проанализировала подробности подрыва «Северных потоков», которые раскрыл американский журналист.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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