 

Путин поручил повысить качество оказания медицинской помощи в регионах

15.02.2023, 17:35, Новости дня
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Российским властям предстоит еще работать над повышением качества оказания медицинской помощи в регионах России, сообщил президент Владимир Путин в ходе совещания во время открытия новых больниц в российских регионах.

По словам Путина, работать предстоит всем – от крупных федеральных медицинских центров до районных поликлиник и ФАПов, передает РИА «Новости».

Также президент отметил, что программу модернизации первичного звена здравоохранения следует выполнять быстрее. Путин напомнил про «возможность опережающего финансирования в рамках бюджетных лимитов на 2024 год».

Новые объекты здравоохранения планируется открыть в Белгородской области, Красноярском крае, Кабардино-Балкарии, Липецкой и Саратовской областях.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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