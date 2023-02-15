Путин поручил повысить качество оказания медицинской помощи в регионах

Российским властям предстоит еще работать над повышением качества оказания медицинской помощи в регионах России, сообщил президент Владимир Путин в ходе совещания во время открытия новых больниц в российских регионах.

По словам Путина, работать предстоит всем – от крупных федеральных медицинских центров до районных поликлиник и ФАПов, передает РИА «Новости».

Также президент отметил, что программу модернизации первичного звена здравоохранения следует выполнять быстрее. Путин напомнил про «возможность опережающего финансирования в рамках бюджетных лимитов на 2024 год».

Новые объекты здравоохранения планируется открыть в Белгородской области, Красноярском крае, Кабардино-Балкарии, Липецкой и Саратовской областях.

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