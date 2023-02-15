Жители финского города отстояли улицу Ленина

Муниципалитет финского Оулу признал право местных жителей на сохранение исторической памяти и отменил переименование улицы Ленина, которое было осуществлено в мае 2022 года.

Весной прошлого года депутаты городского парламента собрались на тайном заседании и приняли решение о переименовании одной из городских улиц в честь Райво Паахъяпурри – одного из командующих финским батальоном СС. Чтобы не смущать жителей, таблички на зданиях были заменены ночью работниками коммунальных служб, без оповещения населения были внесены изменения в электронные базы данных.

Утром 9 мая житель одного из домов по улице Ленина Вилле Карвинен обнаружил новую табличку. Он направился в муниципалитет, где ему сообщили о переименовании. Мужчина обратился в суд с исковым требованием вернуть название улице, но инстанция оставила решение городских властей в силе.

Карвинен создал общественную организацию «Память предков» – в её ряды вступило несколько сотен жителей Оулу, преимущественно левых взглядов. Начиная с сентября, группа неравнодушных финнов каждый понедельник проводила митинг у местной ратуши. Акции завершались метанием туалетной бумаги в окна муниципалитета под песню «И вновь продолжается бой».

– Не позволим отнять у нас память. Слава Ленину – создателю независимой Финляндии, – произносил Карвинен.

14 февраля 2023 года муниципальные власти отменили решение о переименовании улицы. Власти другого финского города Лаппеэнранта в этот же день отменили ранее принятое постановление о сносе памятника Ленину.

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