Названы лучшие бюджетные телефоны стоимостью до $150

Лучшие бюджетные телефоны стоимостью менее 150 долларовПортал Gizchina составил список из пяти лучших смартфонов стоимостью менее $150, или около 11 000 рублей.

На первом месте оказался Redmi 12C. Он оснащен чипом MediaTek Helio G85, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Он оснащен 6,71-дюймовым экраном, разрешением HD+ и 50-Мп основной камерой. Также имеется макромодуль на 2 МП. Он может похвастаться батареей емкостью 5 тыс. мАч и оснащен 3,5-мм аудиоразъемом, а также сканером отпечатков пальцев на задней крышке. Moto G31, еще один новый смартфон с бюджетным чипом Helio G85, имеет такой же объем памяти, как и Redmi 12C. Смартфон также оснащен дисплеем Full HD с диагональю 6,4 дюйма. Набор камер Motos также отличается.

Помимо 50-мегапиксельной основной камеры, 2-мегапиксельного макромодуля и 8-мегапиксельного датчика с ультрашироким углом обзора, есть два дополнительных 2-мегапиксельных макромодуля. Moto G31 оснащен аккумулятором емкостью 5 тыс. мАч.OnePlus Nord N20 SE занял третье место, с процессором Helio G35, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. У него 6,56-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+ и 50-Мп основная камера. Портретный датчик составляет 2 МП. OnePlus Nord N20 SE оснащен литиевым аккумулятором емкостью 5 000 мАч.

Четвертое и пятое место занял ударопрочный смартфон Blackview BV5200 Pro.На более ранней фотографии, опубликованной “Газетой.Ru”, были изображены международный смартфон Xiaomi 13 и флагманские часы Xiaomi 13.