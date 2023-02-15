 

Австрия увеличила импорт российского газа

15.02.2023, 17:00, Разное
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Согласно инфографике Министерства климата, окружающей среды, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии, доля российского газа, импортированного в Австрию в декабре, увеличилась с 41% до 71%.

Инфографика показывает, что импорт газа из РФ составил 71% декабрьского импорта, а импорт из других источников – только 29%. В октябре это соотношение составляло 23% и 77%. В феврале прошлого года оно составляло 79%, 21% и соответственно. По данным министерства, инфографика основана на данных регулятора E-Control.

В прошлом году канцлер Австрии Карл Нехаммер (и его министры) неоднократно заявляли, что поставки российского газа в республику сократились до “примерно 20%”. Министерство энергетики Австрии сообщило РИА Новости, что эти цифры были получены из отчетов E-Control, на основе которых сделана инфографика, размещенная на сайте energy.gv.at.

По данным министерства, данные о поставках российского газа в страну находятся в “полосе колебаний”, поскольку участники газового рынка не обязаны сообщать E-Control источник импортируемого газа. Агентство заявило, что это может означать, что стоимость будет продолжать расти, несмотря на усилия правительства по “сокращению доли российского газа” в стране. Вернер Штайнекер (покидающий пост генерального директора Energie AG) в декабре заявил, что доля импорта газа из РФ в Австрии составляет 50%. Это противоречит всем заявлениям о снижении российской зависимости до 20%.


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