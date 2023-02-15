Жизнь — это ожидание

Корея впустила двух россиян, бежавших от мобилизации и проживших 4 месяца в аэропорту.

14 февраля окружной суд Инчхона (Корея) разрешил пропустить в страну двух из пяти россиян, уже четыре месяца живущих в аэропорту Инчхон. Все они бежали из РФ через третьи страны после объявления частичной мобилизации. Об этом пишет The Korea Times.

Ранее все пятеро подавали заявление на получение статуса беженца, но иммиграционные власти отказали, заявив, что уклонение от призыва на военную службу в родной стране не является уважительной причиной для получения статуса беженца. Так они застряли в транзитной зоне аэропорта Инчхон. Гуляли в зоне беспошлинной торговли. Кормил их корейский минюст: кексом с пачкой сока на завтрак и ужин, рисом с курицей на обед.

The Korea Times сообщало подробности лишь о троих из них, это

31-летний Джашар Хубиев, бывший футболист из Нальчика;

Владимир Марактаев, 23 года, из Улан-Удэ, второкурсник Бурятского госуниверситета по специальности «лингвистика»;

30-летний красноярец, назвавшийся Андреем, живущий в аэропорту с 14 октября. Он сказал газете:

«Я участвовал в нескольких антиправительственных митингах. Однажды полиция арестовала меня и избила во время многочасового допроса. Мне пришлось сделать операцию по поводу сломанных подбородка и носа. <После получения повестки> я знал, что меня отправят на передовую, потому что я в их черном списке».

Издание опубликовало скан повестки, полученной Андреем и выписанной военкомом Октябрьского и Железнодорожного районов Красноярска.

Вот как раз красноярец Андрей и получил право выйти из аэропорта. С ним — еще один неназванный житель России.

Пятерым россиянам обратиться в суд помогли корейские правозащитники. Двое выиграли, иск еще одного гражданина России, живущего в аэропорту, суд отклонил: как пишет South China Morning Post — без указания причин. Будет ли защита обжаловать это решение, пока неясно: апелляция — это продолжение жизни в аэропорту на неопределенный срок.

Адвокат считает, что можно попробовать въехать в другую страну. Иски же Марактаева и Хубиева будут рассмотрены в конце месяца.

Даже если минюст оспорит вынесенные решения относительно двух россиян, пропущенных в Корею, в соответствии с судебным вердиктом от 14 февраля они все равно уже смогут покинуть аэропорт в самое ближайшее время.

Можно было бы сказать, что жизнь подражает искусству, в частности известной американской трагикомедии «Терминал» с Томом Хэнксом, — вот только и «Терминал» основан на реальной истории с иранским беженцем, начавшейся в 1988-м в парижском аэропорту Шарля де Голля и завершившейся только через 18 лет. Мехран Карими Нассери жил в терминале до 2006 года и покинул лишь в связи с его госпитализацией — подозревали туберкулез. Потом долго жил рядом с аэропортом. А минувшей осенью снова вернулся в него. Там и умер естественной смертью — 12 ноября 2022 года в терминале 2F.

Алексей Тарасов,

Обозреватель

—