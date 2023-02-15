Не только для здоровья зубов, красоты кожи и крепости иммунитета: полезные свойства и блюда из облепихи

Облепиха – небольшая ягода оранжевого цвета. Благодаря высокому содержанию витаминов и минералов, она полезна при многих патологиях. Продукт используется в кулинарных целях и в качестве компонента для изготовления средств народной медицины. Чем полезна облепиха? Какие блюда и напитки можно из нее готовить?

Ценные качества

Употребление ягоды полезно для сохранения здоровья полости рта и зубной ткани. Облепиха способствует сжиганию липидов. И предотвращает ожирение печени, которое часто встречается у индивидов с избыточным весом.

Кроме того:

Употребление ягоды улучшает состояние мочевыводящих путей. Облепиха способствует поддержанию красоты кожи, помогает бороться с угревой сыпью. Продукт полезен пациентам с сахарным диабетом. Облепиха служит профилактикой экземы. Ягода полезна при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Благодаря высокой концентрации витамина С, облепиха способствует укреплению иммунитета. И помогает организму противостоять респираторным инфекциям. В состав ягоды входят жирные кислоты, которые способствуют регенерации тканей и обладают антивозрастными свойствами. Облепиха повышает концентрацию «хорошего» холестерина и снижает уровень «плохого».

Ягоду употребляют в свежем, сушеном, мороженом виде. Какие напитки и блюда из нее готовят?

Ягодный чай

Напиток делают из сушеной или свежей облепихи.

Для него потребуется 5-6 плодов на один стакан воды. Количество ягод можно увеличить в зависимости от объема жидкости.

Для приготовления чая очищенную облепиху помещают в кипящую воду. Проваривают пять минут. Выключают газ. Оставляют напиток на 10 минут, чтобы он настоялся.

Кисель из облепихи (состав)

Это традиционный напиток русской кухни, который готовят из сушеной, мороженой или свежей облепихи.

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Для напитка используются:

Облепиха в количестве 2 стаканов. Три столовые ложки картофельного крахмала. Сахарный песок – 1 стакан. Вода в количестве 2 л.

Способ приготовления напитка

Замороженную облепиху отогревают на сите до комнатной температуры. Жидкость, которая с нее стекает, выливают, она не потребуется. Растаявшие ягоды протирают через сито. Полученный сок сохраняют.

Жмых помещают в кастрюлю. Добавляют сахар. Выливают 100-150 мл воды в отдельную посудину, в ней разводят крахмал. Оставшуюся жидкость помещают в кастрюлю со жмыхом и сахаром. Доводят массу до кипения. Проваривают около 5 минут.

Крахмал разводят в воде непосредственно перед его добавлением в кипящий напиток. Процеживают массу из сахара и жмыха. Возвращают на огонь, доводят до кипения. Тонкой струйкой вливают крахмал, непрерывно помешивая массу. Доводят напиток до кипения. А затем выключают огонь.

Вливают в напиток облепиховый сок.

Он обогатит кисель ценными веществами. Напиток перемешивают. Остужают до комнатной температуры. А затем подают к столу. Чтобы при остывании на поверхности киселя не появилась пленка, его перемешивают или присыпают небольшим количеством сахара.

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Кисели могут иметь разную консистенцию. Напиток, приготовленный по данному рецепту, получается довольно жидким. Его употребляют охлажденным. Если увеличить количество крахмала, кисель можно подавать теплым или горячим. Либо остудить и употреблять как желе, добавив сметану или взбитые сливки.

Стейки с соусом из облепихи (состав)

Для приготовления мяса используются:

Две столовые ложки растительного масла. Масло сливочное – столько же. Крупная соль (по вкусу). Два стейка (для приготовления блюда можно использовать любой отруб). Перец черный молотый – по вкусу.

В состав соуса входят:

Примерно 300 г облепихи в свежем или замороженном виде. 100-150 мл белого полусухого вина. Две столовые ложки меда. 0,5 ч. л. паприки. Соль (по вкусу). Большая ложка сливочного масла.

В качестве дополнительных компонентов используется чеснок, розмарин, тимьян.

Рецепт блюда

Для приготовления стейков желательно использовать сковородку с толстым дном, в идеале – чугунную. Посудину хорошо разогревают. Наливают на дно растительное масло. Помещают на сковородку два слегка раздавленных зубчика чеснока, розмарин, тимьян. Обжаривают ингредиенты в течение 60 секунд. Затем их удаляют из посудины. Добавляют сливочное масло и ждут, когда оно расплавится. Помещают на сковородку стейки и обжаривают их в течение двух минут, переворачивая мясо примерно каждые 15 секунд.

Точное время зависит от необходимого уровня прожарки. Температуру внутри мяса проверяют с помощью термощупа или термометра.

Стейки перекладывают на другую сковородку или в посудину для запекания. Накрывают емкость слоем фольги. Ставят в жарочный шкаф, заранее разогретый до температуры 180 градусов.

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Готовят мясо в течение пяти, десяти или пятнадцати минут, в зависимости от желаемого уровня прожарки блюда. Извлекают стейки из духовки. Оставляют на десять минут, не убирая фольгу.

Для приготовления соуса облепиху растирают при помощи блендера. Процеживают через сито.

Перекладывают полученное пюре на сковородку с маслом и соком, в котором готовились стейки. Перемешивают компоненты. Добавляют вино, мед. Еще раз перемешивают соус. Выпаривают его на среднем огне так, чтобы объем массы уменьшился в 2 раза. Пробуют соус. При необходимости дополняют его сахаром. Соус должен иметь кисло-сладкий вкус. В него добавляют небольшое количество паприки и соли. Перемешивают ингредиенты. Добавляют масло. Массу на сковороде не перемешивают. А слегка вращают посудиной, чтобы соус стал однородным.

Стейки раскладывают по тарелкам. Заливают облепиховым соусом.

В качестве гарнира к этому блюду отлично подходит картофель по-деревенски.

Облепиха – настоящий кладезь ценных для здоровья веществ.

Опытные хозяйки успешно используют ее в кулинарии.