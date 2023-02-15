 

Лишившемуся конечностей Костомарову придется заново учиться ходить в туалет

15.02.2023, 16:30, Разное
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Роман Костомаров поступил с пневмонией в больницу 10 января. Весь следующий месяц для фигуриста стал настоящим испытанием. Долгое время он был подключен к аппаратам ЭКМО и ИВЛ. Но начался сепсис. А это привело к ампутации конечностей спортсмена. По данным СМИ, он лишился стоп и нескольких пальцев на руках.

Очевидно, что жизнь Костомарова больше не будет прежней. Романа поддерживают все, в том числе Маргарита Грачева, которой в 2017 году ревнивый муж отрубил руки. Напомним, левую кисть девушке пришили, а вместо правой кисти – бионический протез. Так что она не понаслышке знает, насколько тяжелой становится жизнь после ампутации.

Грачева сказала, что после выписки Костомарову будет очень сложно возвращаться к обычной жизни. Ему придется заново учиться есть, умываться, ходить в туалет. “Когда я вернулась домой, пришлось учиться всему, в том числе, элементарным повседневным навыкам”, – вспомнила Маргарита во время беседы с “Комсомольской правдой”.

Напомним, накануне стало известно о том, что Роману Костомарову стало хуже после ампутации. Однако врачам удалось стабилизировать состояние спортсмена. Сейчас врачи опасаются за левое легкое спортсмена, поскольку количество фиброза большое.


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