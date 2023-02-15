“Развод за такое”: Тарасов публично унизил жену в особенный день

Дмитрий Тарасов, который в 2016 году бросил Ольгу Бузову и вскоре женился на модели Анастасии Костенко, активно ведет свой блог в популярной соцсети. Футболист показывает не только кадры с тренировок, но семейный быт. В аккаунте мужчины много фото и видео с любимыми детьми и женой.

В особенный день, День всех влюбленных, Тарасов решил сделать сюрприз своей супруге. После очередной тренировки он отправился в цветочный магазин, где приобрел небольшой букет и шарик, наполненный гелием. Этот скромный подарок он и вручил жене, которую застал в ванной во время купания детей.

Дмитрий не забыл снять момент вручения букета и шарика на видео и выложить это в соцсеть. Поздравление Тарасова смутило телеведущую Машу Малиновскую. Она раскритиковала футболиста за то, что тот поскупился на более дорогой презент. Малиновская считает, что Дмитрий просто унизил свою супругу, причем публично, раз выложил видео в Сеть.

“Это не букет, а тяжелое оскорбление. Еще и шарик. Шарик? Я б на развод подала за такое дерьмо”, – написала Маша в своем аккаунте в популярной соцсети.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко пока не отреагировали на замечание Маши Малиновской. Кстати, интернет-пользователи раскритиковали телеведущую, напомнив ей, что главное в подарке – это внимание, а не его стоимость.