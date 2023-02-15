 

Минкультуры: Суд Киева постановил снести часовню УПЦ рядом с местом первого храма на Руси

15.02.2023, 16:10, Новости дня
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Хозяйственный суд Киева постановил снести часовню канонической Украинской православной церкви (УПЦ), расположенную в центре столицы страны рядом с местом, где некогда находилась Десятинная церковь – первый каменный храм на Руси, сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

По его словам, суд обязал освободить участок Национального музея истории Украины от «незаконно построенной часовни, потому что она находится в буферной зоне памятников ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство, и нарушает ансамбль исторического археологического комплекса «Десятинная церковь», передает ТАСС.

Ранее Ткаченко выступил за снос часовни Украинской православной церкви, расположенной на территории Национального музея истории в Киеве.  

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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