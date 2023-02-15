Минкультуры: Суд Киева постановил снести часовню УПЦ рядом с местом первого храма на Руси

Хозяйственный суд Киева постановил снести часовню канонической Украинской православной церкви (УПЦ), расположенную в центре столицы страны рядом с местом, где некогда находилась Десятинная церковь – первый каменный храм на Руси, сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

По его словам, суд обязал освободить участок Национального музея истории Украины от «незаконно построенной часовни, потому что она находится в буферной зоне памятников ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство, и нарушает ансамбль исторического археологического комплекса «Десятинная церковь», передает ТАСС.

Ранее Ткаченко выступил за снос часовни Украинской православной церкви, расположенной на территории Национального музея истории в Киеве.

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