В Литве захотели создать список местных торговых партнеров России

Литовские политики предлагают создать перечень предприятий, у которых есть партнеры в России, сообщил глава комитета литовского парламента по нацбезопасности Лауринас Касчюнас.

Предание огласке торгующих с Россией компаний – это один из способов перекрыть такое партнерство с российской стороной, но нужно установить, насколько это согласуется с охраной коммерческих и личных данных и регулированию ЕС, сказал Касчюнас в эфире радио LRT, передает ТАСС.

Между тем представитель Минюста страны Аста Годене заявила, что проблем с охраной данных при создании такого списка не будет, если не разглашать фамилии владельцев предприятий.

По данным Касчюнаса, в РФ работают порядка 260 предприятий из Литвы, речь идет о товарах, не попавших под санкции.

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