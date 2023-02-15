Дипломат Гаврилов заявил об ответственности Запада в минном загрязнении Украины и России

США, НАТО и Евросоюз наряду с киевским режимом несут ответственность за минное загрязнение территорий Украины и России, сообщил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Как сообщил Гаврилов, выступая в среду на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству и безопасности, Запад активно подключен к минному загрязнению Украины, подрывает международные усилия в области разминирования и наносит своими действиями удар по международному гуманитарному праву, передает РИА «Новости».

По словам дипломата, «российские компетентные ведомства на регулярной основе получают подтверждения того, что США, НАТО и Евросоюз наряду с киевским режимом несут ответственность за загрязнение территорий Украины и РФ минами иностранного производства, а также вызванные ими жертвы среди мирных жителей».

Ранее британский телеканал Sky News со ссылкой на подсчеты экспертов сообщил, что свыше 40% всей территории Украины заминировано в результате боевых действий.

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