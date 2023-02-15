 

Дипломат Гаврилов заявил об ответственности Запада в минном загрязнении Украины и России

15.02.2023, 16:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

США, НАТО и Евросоюз наряду с киевским режимом несут ответственность за минное загрязнение территорий Украины и России, сообщил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Как сообщил Гаврилов, выступая в среду на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству и безопасности, Запад активно подключен к минному загрязнению Украины, подрывает международные усилия в области разминирования и наносит своими действиями удар по международному гуманитарному праву, передает РИА «Новости».

По словам дипломата, «российские компетентные ведомства на регулярной основе получают подтверждения того, что США, НАТО и Евросоюз наряду с киевским режимом несут ответственность за загрязнение территорий Украины и РФ минами иностранного производства, а также вызванные ими жертвы среди мирных жителей».

Ранее британский телеканал Sky News со ссылкой на подсчеты экспертов сообщил, что свыше 40% всей территории Украины заминировано в результате боевых действий.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.08.20 / Митинг в центре Минска прошел без задержаний и столкновений с силовиками

28.07.20 / Сенат Румынии посчитал днем победы над нацистской Германией 8 мая

29.06.20 / В США оценили эффективность вакцины от коронавируса

27.08.21 / Süddeutsche Zeitung – Европа не может защитить себя сама, а для США её желания мало что значат

13.07.21 / “Батькивщина” не будет голосовать за отставку Авакова, “Европейская солидарность” еще не определилась

01.07.20 / Международный женевский автосалон не состоится и в 2021 году

14.09.20 / Завершился онлайн-марафон «Ночь выборов»

19.10.20 / В Праге футбольные и хоккейные фанаты бунтовали против коронавирусных ограничений, полиция применила водомет

30.10.21 / “Копия Гаги”, “Богиня”. Дорофеева оголилась на камеру

01.08.22 / Переправа через Днепр заработала в Херсоне у Антоновского моста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика