Семейные радости Тодоренко – Личное мнение
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Регина Тодоренко всё-таки решила прекратить наслаждаться отдыхом и прилетела домой. Её серьёзный муж Топалов, который наслаждался до этого одиночеством, тоже очень доволен:
Фото: Соцсети
«Ох, ненавижу ругаться», — выдохнула Тодоренко.
А куда деваться?
Вместо того, чтобы дать друг другу и дальше то, что каждому нравится, супруги поехали встречаться с поклонниками.
А чего такого? Очень продуктивный день. Не сидеть же в цветах.
Ну а то, что Владик там недоволен, а Регинка ненавидит ругаться, так это ничего. И так много времени наслаждался одиночеством, можно и поработать.
Некоторые могут подумать, что надолго Топалова не хватит — ка-а-ак разведётся! Нет, я так не думаю — слишком жизнерадостная Регинка быстро вправит ему мозги.
Такая вот удивительно активная женщина.
К чему это я? Как только появится мысль, что вам что-то не то вчера подарили, подумайте о Регине и Владике. И сразу станет легче.
А как вы себя чувствуете, когда ссоритесь со своими?
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Источник: Лена Миро
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