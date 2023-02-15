 

Семейные радости Тодоренко – Личное мнение

15.02.2023, 15:55, Разное
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Регина Тодоренко всё-таки решила прекратить наслаждаться отдыхом и прилетела домой. Её серьёзный муж Топалов, который наслаждался до этого одиночеством, тоже очень доволен:


Фото: Соцсети

«Ох, ненавижу ругаться», — выдохнула Тодоренко.

А куда деваться?

Вместо того, чтобы дать друг другу и дальше то, что каждому нравится, супруги поехали встречаться с поклонниками.

А чего такого? Очень продуктивный день. Не сидеть же в цветах.

Ну а то, что Владик там недоволен, а Регинка ненавидит ругаться, так это ничего. И так много времени наслаждался одиночеством, можно и поработать.

Некоторые могут подумать, что надолго Топалова не хватит — ка-а-ак разведётся! Нет, я так не думаю — слишком жизнерадостная Регинка быстро вправит ему мозги.

Такая вот удивительно активная женщина.

К чему это я? Как только появится мысль, что вам что-то не то вчера подарили, подумайте о Регине и Владике. И сразу станет легче.

А как вы себя чувствуете, когда ссоритесь со своими?

Источник: Лена Миро


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