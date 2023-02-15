CNA – Индия заявила о планах стать крупным экспортёром военной техники

На проходящей в Индии авиационной выставке индийцы представят свои новые технологии в области обороны и надеются выйти на новые рынки сбыта. Премьер-министр Нарендра Моди уверен, что в ближайшие годы Индия сможет стать одним из ключевых экспортёров военной техники, пишет CNA.

Индия преподносит себя как экспортёра оборонной продукции будущего на авиационной выставке Aero India Aviation 2023. Мероприятие, проходящее уже в 14-й раз, посетили представители 100 стран и более 800 предприятий оборонной промышленности.

Основное внимание будет приковано к демонстрации растущей огневой мощи Индии и к привлечению инвестиций в её растущую оборонную отрасль.

С подробностями Ишан Гарг.

Высокотехнологичные истребители и военные вертолёты — это лишь часть машин, представленных на выставке Aero India. На торжественном открытии этого пятидневного мероприятия премьер-министр Нарендра Моди заявил, что оно не только способствует укреплению военного потенциала Индии, но и продемонстрирует её силу.

За последние годы правительство Моди сделало сильный толчок к созданию собственного самолёта и военного оборудования. Традиционно страна всегда являлась крупным импортёром оружия. Так, в 2022 году было сделано закупок на сумму более 7,5 миллиарда долларов. Однако, по словам Моди, страна вскоре перейдёт к массовому экспорту.

НАРЕНДРА МОДИ, премьер-министр Индии: К 2024—2025 годам мы увеличим наш оборонный экспорт с полутора миллиардов до пяти миллиардов долларов. Это станет стартовой площадкой для Индии как одного из крупнейших экспортёров оборонной техники.

Сегодня лидером по экспорту вооружений являются США. В 2022 году они продали военного оборудования на сумму более 200 миллиардов долларов. И хотя на этом фоне цель Индии в 5 миллиардов может показаться маленькой, аналитики уверены: это важный шаг в отходе от традиционного подхода, когда импортировалось более 90 процентов вооружений.

Многие уверены, что Aero India может стать идеальной платформой для поиска производителей и заключения сделок для продажи вооружений в другие страны. По подсчётам экспертов отрасли, только за ближайшие три дня здесь ожидаются сделки на сумму более 900 миллионов долларов.

Премьер-министр Нарендра Моди заявил, что мир ищет надёжного партнёра, и Индия готова им стать.

Критики считают, что Индия столкнётся с серьёзной конкуренцией в виде более продвинутых технологий из Соединённых Штатов, Франции, Израиля и Китая. Тем не менее, если Индия сможет наладить массовое производство относительно более дешёвой военной техники, особенно для развивающихся стран, то ей удастся совершить переход от роли крупного импортёра к роли крупного экспортёра оборонной продукции.

Ишан Гарг, CNA, Нью-Дели

Дата выхода в эфир 13 февраля 2023 года.