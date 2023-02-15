 

Bloomberg – ЕС планирует обязать банки сообщать об имеющихся у них активах ЦБ РФ

15.02.2023, 15:43, Разное
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Брюссель собирается в рамках очередного пакета санкций обязать кредитные организации разглашать информацию об имеющихся на их счетах замороженных активах российского Центробанка, передаёт Bloomberg. Как пишет сайт агентства, такая мера станет первым шагом к конфискации этих активов и их передаче на финансирование «восстановления Украины».


AP

Европейский союз намеревается в рамках очередного пакета санкций в отношении Москвы в связи с её спецоперацией на Украине обязать кредитные учреждения передавать властям информацию о содержащихся у них активах российского Центробанка, пишет Bloomberg со ссылкой на «черновой» вариант пакета. 

Как отмечает корреспондент Bloomberg, оценка объёма активов ЦБ РФ и других попавших под санкции сторон, связанных с российскими властями, станет для Брюсселя первым шагом к рассмотрению сценариев использования этих средств для финансирования «восстановления Украины».

Согласно документам, с которыми ознакомились журналисты агентства, Еврокомиссия также предложила ужесточить обязательства сообщать о наличии замороженных активов, связанных с российскими физическими и юридическими лицами, попавшими под санкции, и ввести штрафы за недонесение о таких активах в размере до €50 тыс. для физлиц и до 10% от годового оборота — для организаций. 

Как сообщила в среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, новый пакет санкций затронет товары на общую сумму €11 млрд. «Мы среди прочего предлагаем ввести экспортные ограничения на многочисленные категории электронных запчастей, применяемых в российских вооружениях, включая беспилотники, ракеты и вертолёты», — сказала фон дер Ляйен, выступая в Европейском парламенте. По словам чиновника, Брюссель также планирует наложить санкции на ряд иранских юрлиц, дабы пресечь поставки в Россию иранских беспилотников.

По информации Bloomberg, планируемые к введению торговые органичения также затронут и многие другие товары, используемые российскими вооружёнными силами, в том числе технологии, запчасти, тяжёлую технику, электронику и редкоземельные элементы. Власти ЕС также предлагают ввести запрет на транзит товаров через Россию, а также ограничить импорт российской резины и асфальта.

Согласно черновику санкционных предложений, Брюссель сверх того планирует наложить санкции на десятки физических и юридических лиц, включая Альфа-банк и «Тинькофф банк», медийные организации, «занимавшиеся пропагандой в поддержку агрессии против Украины», а также зарегистрированную в Великобритании судоходную компанию, которую обвиняют в транспортировке «украденного у Украины зерна» по заказу Москвы.

Принять новый — уже десятый по счёту — пакет санкций в отношении РФ Брюссель рассчитывает на следующей неделе перед годовщиной с начала СВО, говорится в материале Bloomberg.

 


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