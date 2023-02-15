PlayStation 5 пользуется большим спросом

Европейские продажи консолей в январе 2023 года (без учета Германии, Великобритании и Австрии) достигли 493 000 единиц. Это на 15,5% выше результатов января 2022 года. Об этом сообщило издание GamesIndustry.biz.

Журналисты утверждают, что заметный рост продаж был обусловлен необычайно высоким спросом на PlayStation 5. GamesIndustry.biz не раскрывает точных цифр, но утверждает, что продажи консоли PlayStation 5 в январе выросли на 202% в годовом исчислении.

На втором месте по продажам оказалась консоль Nintendo Switch, продажи которой упали на 11%. Следующей была консоль Xbox Series X/S, продажи которой упали на 32%.GamesIndustry.biz также рассказал о падении продаж дисков и цифровых копий. В январе 2023 года они достигли 12,1 миллиона, что на 19% больше, чем в прошлом году.

В пятерку самых продаваемых игр вошли FIFA 23 Grand Theft Auto 5 Red Dead Redemption 2 Call of Duty Modern Warfare 2, а также God of War Ragnarok.Журналисты винят в падении продаж в январе 2023 года отсутствие нового мощного хита. В прошлые годы в его роли выступал Pokemon Legends Arceus.