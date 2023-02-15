Китай в панике покупает у Японии подержанное оборудование для производства микросхем

В Японии растет спрос на подержанное оборудование для производства процессоров для китайских клиентов. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Вскоре после объявления международных ограничений фотолитографическое оборудование в Японии было куплено китайцами. Японо-норвежское соглашение о прекращении поставок Китаем фотолитографического оборудования, о котором сообщалось в СМИ, было подписано в феврале 2023 года.

По сообщению SCMP, несмотря на то, что никакие контракты еще не подписаны, неопределенность вызывает беспокойство у участников китайского рынка полупроводников. Как свидетельствует резкий рост цен на подержанное оборудование за последние две недели, они скупают оборудование Nikon и Canon. Китаю необходимы фотолитографические машины, чтобы модернизировать свою полупроводниковую промышленность и уменьшить американскую зависимость.