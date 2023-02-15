Докапываются

В деле петербургского поисковика Олега Белоусова ищут «фейки» и экстремизм.



Подсудимый Олег Белоусов. Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

В Московском районном суде Петербурга 14 февраля продолжился процесс по делу археолога, поисковика, 54-летнего инвалида III группы Олега Белоусова. Его, как и еще семерых петербуржцев, обвиняют в распространении «фейков» о российской армии (ст. 207.3 УК РФ — «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»), а кроме того, мужчине вменяют в вину «призывы к экстремизму» (ст. 280 УК РФ — «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ»). Подсудимому грозит до 10 лет лишения свободы.

Как следует из материалов уголовного дела, Белоусов рассуждал о специальной военной операции на территории Украины в переписках в социальной сети «ВКонтакте». Сообщения, которые он оставил в чате группы «Питерские копатели», оперативники петербургского Центра «Э» расценили как «фейки» о действиях Вооруженных сил РФ в зоне СВО.

Уголовное дело в отношении археолога возбудили в начале июня — после того, как несколько участников группы «Питерские копатели» написали заявления в полицию. При этом один из заявителей — Сергей Чмыхун — сохранил скриншоты сообщений Белоусова в чате и в личной переписке.

Сейчас обвинение строится именно на них, поскольку оригиналы сообщений были удалены до начала судебного процесса.

Задержали Белоусова рано утром 28 июня. В квартире поисковика не работает дверной звонок, а стука в дверь Белоусов и его 21-летний сын в шесть утра не услышали. Бойцы СОБРа, которые прибыли на место с оперативно-следственной группой, при помощи монтировки вынесли металлическую дверь вместе с коробкой. Белоусова и его сына сразу же уложили лицами в пол. Несколько часов в квартире продолжался обыск.

Сын Олега Белоусова Даниил. Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, при обыске оперативники изъяли мобильный телефон и ноутбук археолога, нож, пять патронов и «знаки времен фашистской Германии». Затем поисковика и его сына доставили на допрос в Следственный комитет. Защита изначально настаивала на домашнем аресте для подследственного, так как его сын по состоянию здоровья нуждается в постоянном уходе, и сам Олег страдает тяжелыми хроническими заболеваниями. Но несмотря на это, суд отправил обвиняемого под арест в СИЗО.

Рассмотрение дела Белоусова в Московском районном суде началось 13 декабря. К началу февраля сторона обвинения представила все свои аргументы, в том числе экспертизу высказываний подсудимого, проведенную на стадии предварительного следствия в центре экспертиз СПбГУ. Однако на заседании 14 февраля защита археолога попросила суд признать заключение экспертов — лингвиста Аллы Тепляшиной и политолога Анны Волковой — недействительным и исключить из числа допустимых доказательств.

Адвокат Олега Белоусова Григорий Григорьев. Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

— Данное ходатайство заявлено в связи с тем, что экспертиза проведена с многочисленными нарушениями закона, — объяснил в суде адвокат Белоусова Григорий Григорьев. — Согласно материалам дела, следователь запросил лингвистическо-политологическую экспертизу. Формально над ней работали два эксперта: филолог и политолог.

Однако на допросе в суде Алла Тепляшина сообщила, что фактически в экспертизе участвовали еще и социологи, и юристы, которых она не знает.

Во-первых, Уголовно-процессуальный кодекс запрещает передачу материалов следствия третьим лицам, так нарушается подписка о неразглашении данных. А во-вторых, такая экспертиза уже не является лингвистического-политологической, — резюмировал Григорьев.

Помимо этого защитник отметил, что цитаты, которые исследовали эксперты, отличаются от реальных сообщений Белоусова, фигурирующих в материалах дела. Напомнил он и о том, как на допросе в суде Тепляшина призналась, что самостоятельно искала и исследовала группу «Питерские копатели». А Уголовно-процессуальный кодекс запрещает специалистам самостоятельный сбор данных для экспертизы.

— А главное, — подытожил Григорьев, — следствие обратилось за экспертизой в СПбГУ, нарушив установленный регламент обращения в организацию, которая не является государственным экспертным учреждением.

Эксперты не были должным образом проинструктированы об уголовной ответственности за дачу ложных заключений.

Рассмотреть заявленное ходатайство на заседании 14 февраля не удалось, поскольку гособвинитель попросил время на изучение доводов защиты Белоусова и подготовку аргументированного ответа. Судья Ева Гюнтер отвела на это месяц — следующее слушание по делу состоится 14 марта.

Нина Петлянова,

соб. корр. «Новой газеты»,

Петербург

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