Скандалы: Заледенели

Строительстве Ледовой арены в Новосибирске закончилось необоснованными тратами, судами и арестами

Контрольно-счётная палата выявила многочисленные нарушения при строительстве Ледового дворца спорта в Новосибирске. Итоги проверки вылились в уголовные на подрядчика прокладки дорог. Почему сроки работ неоднократно «леденели», куда необоснованно ушли миллионы, и кто за всё это ответит?

Появление в Новосибирске новой Ледовой арены (ЛДС) готовилось к Молодёжному чемпионату мира по хоккею, который должен был пройти в Новосибирске и Омске в 2023 году. И хотя Международная федерация хоккея в конце февраля 2022 года лишила Россию права проведения турнира, сроки окончания строительства никто не отменял. Тем более, что на строительство всех объектов Арены было выделено более 20 миллиардов рублей. А со сроками и до отмены соревнований уже не всё было гладко.

Причиной претензий Контрольно-счётной палаты в феврале 2023 года стал очередной срыв срока сдачи арены в эксплуатацию: вместо октября – конец декабря 2023 года. Кроме того, одним из подрядчиков строительства – МУП «Метро МиР» – допущены нарушения по непредвиденным расходам на 2 миллиона рублей. Также заказчик принял и оплатил невыполненные работы.

Но это далеко не все нарушения и необоснованные траты в ходе строительства Ледового дворца спорта. В ноябре 2022 года на подрядчика прокладки подъездных к Арене дорог завели уголовное дело по причинённому ущербу в 340 миллионов рублей. Но об этом позже.

МУП «Метро МиР» объяснял неоднократный перенос сроков окончания строительства пандемией коронавируса и, как следствие, недостатком рабочих рук на работах по возведению и отделке комплекса. МУП также посетовал на отказ производителей поставлять необходимые оборудование и материалы в связи с пандемией и введёнными против России санкциями.

«Сибирские Лужники»

Идея построить в 500 метрах от берега Оби многофункциональный спортивный комплекс появилась ещё в далёком 1968 году. В Генплане Новосибирска даже закрепили для проекта территорию на Горской. Планов было громадьё: открытые стадионы, тренировочные площадки, манежи, трассы для сноубордистов и горнолыжников. А маленькое озеро планировали соединить искусственным каналом с Обью, чтобы проводить там соревнования гребцов.

Но большой проект был заморожен по решению Совета Министров СССР. Виной всему стала неразвитая инфраструктура с подавляющим большинством ветхих строений вокруг. Решить проблему мог бы метрополитен, начали даже строить новую станцию метро «Спортивная». Но и на этом этапе все работы остановили.

Планы России по проведению в Новосибирске и Омске Молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года стали отправной точкой по реанимации этой идеи. В октябре 2019 года на левом берегу Оби начались работы по возведению Ледовой арены.

Весь спорткомплекс по плану состоит из 10 объектов. Головной объект – это сам ЛДС. Запланировали также строительство новой станции метро «Спортивная», пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста и его реконструкцию, подъездных автодорог к арене, обновление площади Лыщинского, инженерных коммуникаций и благоустройство территории. На весь проект тогда запланировали более 20 миллиардов рублей. Заказчиком строительства выступило ГКУ НСО «Арена».

Не задалось сразу

Уже на следующий год после начала строительства, в 2020-м, КСП Новосибирска засомневалась в том, что объекты будут сданы в срок – к сентябрю 2022 года. Выявлены многочисленные нарушения со стороны подрядчиков – ООО «Элинальфа» и заказчика МУП «Метро МиР». В первую очередь это оплата не смонтированного оборудования и неиспользованные материалы. По мнению аудиторов, делалось это для формального соблюдения графика работ и освоения бюджетных средств. Ведь по плану в 2020 году Арена должна быть готова на 52%.

Дальше подобные явления по возведению самой Арены повторялись как под копирку. Сроки переносились трижды. С сентября 2022 года – на октябрь, с октября – на 15 декабря. Наконец, сдали объект 30 декабря 2022 года.

По строительству метро «Спортивная» ситуация была не лучше. Нормативная продолжительность ещё при планировании была установлена в 25 месяцев. То есть, при начале работ 9 ноября 2019 года закончиться они должны были не позже декабря 2021 года. Срок сдачи перенесли на 30 июня 2022 года. Но работы в метро продолжаются до сих пор.

На момент аудиторской проверки в октябре 2022 года объем принятых работ составил 83,7%, неотработанные авансы – 391,5 миллиона рублей. Кроме того, заказчик принял к оплате стоимость оборудования, не использующегося на момент подписания актов приемки – на 176,5 миллиона рублей. А также принял и оплатил материалы и фактически не выполненные строительно-монтажные работы по установке на 5,9 миллиона рублей.

По строительству пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста аудиторы выявили превышение расходов на 2 миллиона рублей. Объекты прилегающей территории на 1 октября 2022 года были готовы на 90%. Но при этом цена контракта выросла на 24% – с 433,5 миллиона рублей до 536,7 миллионов.

Деньги в песок

Ситуация по прокладке подъездных дорог выглядит по меньшей мере странно. Настолько странно, что качеством работы МУП «Метро МиР» заинтересовались ФСБ и прокуратура. В ноябре 2022 в офисе МУП прошли обыски, а руководитель подрядчика работ был задержан, на него завели уголовное дело. Ущерб от некачественной прокладки дорог оценили в 340 миллионов рублей.

По данным следствия, всё дело в песке, который подрядчик использовал для изготовления асфальтовой смеси. Руководитель предприятия решил не тратить «лишние» деньги на транспортировку издалека и организовал разведку и добычу песка неподалеку от стройплощадки дворца, в протоке между левым берегом Оби и островком, где любят отдыхать новосибирцы. Но этот речной песок не подходит для строительства автодорог.

Кроме того, что подрядчик не имел права на выемку песка из протоки, дороги пришлось переделывать – с нормальным песком в асфальте – за счёт муниципального предприятия.

Заказчик недоволен

Как сообщал «Коммерсант», претензии к качеству работ уже в их процессе предъявлял и генеральный заказчик строительства спорткомплекса. ГКУ НСО «Арена» в октябре 2021 года обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области к подрядчику возведения Ледовой арены ООО «Элинальфа». Гензаказчик требовал с подрядчика выплатить пеню за срыв сроков. При этом ещё и предоставить «фактический анализ обстоятельств, препятствующих выполнению работ», подтверждающие документы: письма, акты, журналы ведения работ.

Сумма исков в разных источниках отличается: от 41 миллиона рублей до 91 миллиона. В ноябре 2022 года суд отказал ГКУ НСО «Арена» в исковых требованиях к ООО «Элинальфа».

Между тем, в том же ноябре 2022 года суд оштрафовал на 106 миллионов рублей само ГКУ НСО «Арена» за срыв сроков работ.

Мера – вполне себе вменяемая, учитывая, что строительство всего спорткомплекса находилось под пристальным вниманием Федеральной власти. Ведь более 20 миллиардов рублей на проект собирали, урезая некоторые статьи бюджета, в том числе и деньги по нацпроектам «Демография» и «Качественные безопасные дороги».

Первый хоккейный матч в наконец-то сданной арене должен состояться уже 21 февраля.

Справка

В шестиэтажный комплекс Ледовой арены в Новосибирске входят основная арена на 10,5 тысячи зрителей, тренировочная арена с трибунами на 200 зрителей, спортивный, тренажерный залы, раздевалки для команд, офисы делегаций и дополнительные помещения. В комплексе планируют проведение всероссийских соревнований по фигурному катанию. ЛДС также станет домашним стадионом хоккейного клуба «Сибирь».

Изначально стоимость строительства ледовой арены оценивалась в 10 миллиардов рублей, к сентябрю 2022 года она выросла до 14,4 миллиарда рублей.

Сергей Апасов

Оригинал материала: “Наша Версия”