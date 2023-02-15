Лавров: У России никогда не было союзников на Западе

Западные страны не были союзниками России, при этом были периоды, когда Москва была готова к партнерству, сообщил глава МИД Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме.

По его словам, Москва была готова к сотрудничеству, когда закончилась холодная война, когда исчез Советский Союз, когда исчез Варшавский договор, передает ТАСС. Он уточнил, что Россия предложила сделать из ОБСЕ подлинно коллективную евроатлантическую структуру безопасности, но «не получилось».

Тогда, рассказал министр, Россия предложила на тех же принципах использовать НАТО с ее равноправным участием. Однако в итоге Североатлантический альянс решили использовать против России.

Как считает Лавров, дружелюбие и доверительность, которые западные дипломаты демонстрировали в адрес Москвы после исчезновения Советского Союза, в последующие годы, «мгновенно слетели, прям за ночь – после начала специальной военной операции».

Он также добавил, что Запад угрожает «наказать» другие страны за любое проявление сотрудничества с Россией.

«Запад о своих оценках не рассказывает, просто направляет эмиссаров, которые приезжают в МИД и (они) говорят: «Вы должны перестать сотрудничать с Россией, не принимайте делегации, не покупайте вооружения». Это разве демократия?» – отметил министр.

Напомним, Лавров заявил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее признался, что западные страны начали подготовку к конфликту в Украине с Россией заранее, для чего к власти в Киеве были приведены русофобы.

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