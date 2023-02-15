 

В Британии признали неготовность НАТО противостоять России

15.02.2023, 14:49, Новости дня
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Запасы оружия НАТО истощаются из-за поставок Украине, в связи с этим альянс может столкнуться с трудностями, сообщил военный аналитик Шон Белл в эфире Sky News.

По его словам, Североатлантический альянс никогда не составлял бюджет для противостояния подобного масштаба. Поэтому НАТО может столкнуться с реальными сложностями при сохранении нынешнего уровня поддержки Киева, передает РИА «Новости».

Белл добавил, что Запад напрасно не мобилизовал свою промышленность.

Неприемлемо то, что Запад опустошает свои военные запасы, когда конфликт может затянуться на долгие годы. Белл считает, что нужен надежный план для того, чтобы усилить национальную промышленность и обеспечить Украину вооружением.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки странами НАТО вооружений Киеву превышают возможности их оперативного производства.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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