Лавров: РФ планирует ввести безвизовый режим с 11 странами

Россия планирует ввести безвизовый режим с 11 странами и еще с шестью – облегченный порядок оформления виз, сообщил глава МИД Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме.

По его словам, уже запланировано подписать полностью безвизовые поездки с 11 странами, еще с шестью, включая Индонезию и Индию будет облегченный порядок оформления виз, передает ТАСС.

Лавров добавил также, что в работе находится снятие ограничений на выдачу электронных виз 70 странам, за исключением недружественных.

Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета поручил правительству подготовить предложения по установлению безвизового режима для иностранных граждан без соблюдения принципа взаимности.

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