 

Придётся менять тактику — Вашингтон научит ВСУ экономить боеприпасы

15.02.2023, 14:20, Разное
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США в приоритетном порядке будут помогать украинцам менять тактику боевых действий. Как передаёт Politico, из-за дефицита боеприпасов ВСУ необходимо меньше полагаться на заградительный огонь артиллерии и больше — на манёвр войск на поле боя.


AP

Соединённые Штаты будут в приоритетном порядке помогать украинцам менять тактику боевых действий. Как пишет Politico, они хотят, чтобы ВСУ меньше полагались на заградительный огонь артиллерии и больше — на манёвр войск на поле боя. Объясняется это тем, что западные страны не успевают пополнять израсходованные запасы боеприпасов.

Как продолжает издание, особенностью конфликта на Украине стало массированное применение артиллерии обеими сторонами. Ежедневно на линии фронта взрываются тысячи снарядов, а США и европейские страны с огромным напряжением пополняют их запасы. Выступая в Брюсселе после встречи с другими руководителями НАТО, министр обороны США Ллойд Остин намекнул на растущую обеспокоенность Вашингтона и других союзников Украины в связи с нехваткой боеприпасов. 

«Украина расходует артиллерийские боеприпасы в больших количествах. Мы делаем всё возможное, работаем с зарубежными партнёрами, чтобы дать ей как можно больше боеприпасов и сделать это как можно быстрее», — заявил он.

США и Европа изыскивают возможности для наращивания производства снарядов, чтобы пополнить свои арсеналы и обеспечить Киев к началу весенних наступательных действий. В это время Англия и Германия в процессе обучения украинских военных меняют тактику их манёвренных действий на поле боя. То есть они ищут способы для отражения российского наступления, не расходуя при этом слишком много боеприпасов.

«Мы работаем с украинскими военнослужащими по всей Европе, уделяя особое внимание манёвру, — заявил Остин. — Они должны придавать большее значение манёвру. Сначала огневая подготовка на поле боя, а потом манёвр. Так у них будет больше шансов уменьшить расход артиллерийских снарядов».


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