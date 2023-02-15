 

Старый смартфон Samsung получил важную функцию от флагманских моделей Galaxy S23

15.02.2023, 14:13, Разное
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В прошлом году флагманы Samsung Galaxy S23 имели функцию, приостанавливающую зарядку аккумулятора. Об этом рассказал Sammobile.

Suspend USB Power Delivery – это функция, которая приостанавливает зарядку аккумулятора и питает только телефон. Когда телефон подключен к сети, это положительно сказывается на нагреве. Это нововведение не ограничивается Galaxy S23, оно было обнаружено и в других телефонах, таких как Galaxy S22 и Galaxy A73.

Функция Suspend USB power delivery должна быть включена на вашем устройстве с OneUI 5.0. Также необходимо иметь последнюю версию Game Booster. В разделе настроек Game Booster можно включить обходную зарядку аккумулятора. Устройство должно быть заряжено не менее чем на 20%.

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