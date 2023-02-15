Лучший суперпродукт для кожи: что нужно знать о преимуществах омега жирных кислот в уходе за лицом и телом

При изобилии средств по уходу за кожей на рынке нужно учитывать, что не все из них подходят для каждого конкретного случая. К счастью, для каждой проблемы и типа кожи существуют свои продукты, которые, кажется, способны решить любой вопрос.

Омега жирные кислоты – это восходящая звезда в мире ухода за кожей и стремления к ее красоте, несмотря на то что их преимущества были известны уже давно. Это необходимые жирные кислоты, которые не вырабатываются в организме, поэтому их нужно привносить извне. При использовании их в качестве добавок или как часть рациона омега жирные кислоты оказывают положительный эффект на тело и кожу. С их помощью можно поддерживать здоровье дермы, исключая дефицит омега-кислот.

Улучшают гидратацию

Одним из преимуществ омега жирных кислот является то, что они помогают сохранить эпидермис увлажненным. Для тех, у кого сухая кожа или проблемы с ней, вызванные сухостью, омега жирные кислоты будут очень полезны. Они удерживают влагу в коже.

Омега жирные кислоты особенно полезны тем, кто страдает псориазом, где сухость кожи – основной симптом. Омега жирные кислоты помогают восстановить и защитить кожный барьер, облегчая процесс удержания влаги. Если ваш кожный барьер не функционирует должным образом, влага попросту испаряется, оставляя дерму уязвимой. Хотя омега жирные кислоты обычно входят в рацион, вы можете использовать средства по уходу за кожей с омега жирными кислотами, чтобы добиться того же увлажнения.

Минимизируют признаки старения

Если вы ищете средство для ухода за кожей, которое поможет свести к минимуму признаки старения, омега жирные кислоты – это именно то, что вам нужно. С их помощью можно повысить выработку коллагена и предотвратить множество проблем, например морщины.

Коллаген вырабатывается организмом естественным образом, но с возрастом его количество уменьшается. Когда это происходит, кожа перестает выглядеть, как раньше. Если добавить омега жирные кислоты, это увеличит количество коллагена и сохранит молодость дермы.

Поскольку местное применение столь же эффективно, как и употребление омега-кислот внутрь, средства с этим ингредиентом рекомендованы дерматологами. Выбирая антивозрастной крем для ухода, обратите внимание, чтобы его составе была омега-9 кислота. Именно она позволяет улучшить эластичность кожи и способность к регенерации новых тканей.

Уменьшают воспаление

Помимо того что омега жирные кислоты удерживают влагу в коже, они помогают ей, когда нужен противовоспалительный эффект. Добавление омега-3 и омега-6 способствует тому, что особенно актуально при псориазе и экземе.

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Омега-3 можно привнести в организм, употребляя рыбу. Но если вы поддерживаете веганскую диету, решение для вас – использование средств по уходу за кожей. Омега-3 позволяет успокоить пораженные участки и защищает кожу от внутренних и внешних негативных воздействий, которые способствуют воспалению.

Барьер против внешних агрессоров

Если вы живете в месте с плохой экологией или на вашу кожу воздействуют другие вредные вещества, омега жирные кислоты помогут вам сбалансировать рН кожи и защитить ее. Омега жирные кислоты нейтрализуют токсины, которые не видны глазу. Ультрафиолетовые лучи и загрязнения окружающей среды способны нанести большое вред коже, но, если пользоваться средствами с омега жирными кислотами ежедневно, агрессивное воздействие может быть снижено.

С помощью омега жирных кислот можно поддерживать фотозащитную реакцию кожи, кроме того, средство будет способствовать увеличению выработки меланина. С помощью крема с омега жирными кислотами можно не только предотвратить новые воздействия, но и восстановить кожу после нанесенного ущерба. Лучшей линией защиты являются средства с омега-3 жирными кислотами.

Снижают гиперпигментацию

Гиперпигментация – это темные пятна, которые сложно удалить или предотвратить их появление. Омега жирные кислоты могут помочь уменьшить гиперпигментацию, осветляя области кожи. Добавки омега-3 уменьшают количество прыщей в течение 10 недель.

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Кроме того, омега-3 нейтрализует инфекции и ускоряет заживление, что полезно при гиперпигментации, вызванной травмами кожи. Если использовать местное средство по уходу, можно даже предотвратить появление новых пигментных пятен.

Предотвращают и устраняют появление прыщей

Если вы страдали или страдаете от прыщей, вам должно быть известно, что устранение пятен после них – сложная задача. К счастью, омега жирные кислоты смягчают ситуацию в текущем времени, если прыщи есть на коже. Более того, с помощью таких местных средств можно предотвратить появление новых воспалений.

Исследования показывают, что в некоторых случаях акне – это следствие дефицита омега жирных кислот. Пациенты, у которых в организме было больше омега-кислот, реже страдали от прыщей. Эта связь между акне и омега-3 помогла укрепить идею о том, что добавление омега-жирных кислот в ваш ежедневный рацион или уход за кожей помогает сбалансировать появление новых образований на коже.

Балансируют выработку жира

Омега жирные кислоты идеально подходят не только для сухой кожи, но и для той, что отличается противоположной проблемой. Это объясняется тем, что омега жирные кислоты балансируют избыточный жир или его недостаток, поддерживая кожу в идеальном состоянии.

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Так как омега жирные кислоты способствуют увлажнению, это говорит о том, что избыточное образование сала больше не будет проблемой такой кожи. Контролируя уровень увлажнения, омега жирные кислоты позволяют добиться еще и противовоспалительного эффекта.

Существует множество причин, по которым кожа может начать вырабатывать избыток кожного сала. Если же обеспечить дерму противовоспалительным питанием, кожа не будет проявлять нехарактерные реакции.

Внутренняя помощь: продукты с жирными кислотами

Если употреблять еще и продукты с омега жирными кислотами, можно дополнительно помочь не только коже, но и всему организму. Среди таких продуктов: голубая рыба, рыба из холодных морей, водоросли, морепродукты, льняное семя, чиа, грецкие орехи.

Омега-3 (альфа-линолевая кислота)

Альфа-линолевая кислота, которая относится к группе жирных кислот омега-3, в синергии с жирными кислотами омега-6 уменьшает фотоповреждения, вызванные ультрафиолетовым излучением, внешними признаками старения кожи, симптомами, связанными с чувствительностью кожи и воспалительными кожными реакциями. Выбирая средства с омега жирными кислотами, вы можете обратить особое внимание на состав. И хорошо, если в нем будут: масло семян чиа, масло из арбузных косточек, масло шиповника, масло из семян малины.

Омега-6 (линолевая кислота)

Знаете ли вы, что у людей, склонных к акне и воспалениям, низкий уровень линолевой кислоты и высокий уровень олеиновой кислоты в кожном сале (натуральном кожном жире)? Часто оказывается, что низкий уровень линолевой кислоты в коже является основной причиной появления прыщей и воспалений. Это ответ на вопрос, почему масла, богатые линолевой кислотой, уменьшают воспаление и прыщи.

Масла, богатые линолевой кислотой: масло виноградных косточек, масло маракуйи, масло из арбузных косточек, подсолнечное масло.

Омега-5 (пуническая кислота)

Название этой кислоты происходит от латинского названия граната – Punica granatum, поскольку в основном ее добывают из масла гранатовых косточек. Почти 80% жирных кислот в масле семян граната на самом деле являются пунической кислотой.