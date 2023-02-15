Скандалы: Было ваше — стало РФ

В Сочи арестовали земельные участки под ИЖС у тысяч семей

В Сочи продолжается тотальная «инвентаризация». После захвата золотой прибрежной полосы, где отбирают участки с домами у местных жителей и перераспределяют их в пользу бизнесменов-девелоперов, власти пошли вглубь, в леса. На этот раз арестованы тысячи участков под ИЖС около Сочинского нацзаповедника.

В Сочи тысячи семей рискуют остаться без имущества. Для многих людей это единственное жилье, некоторые покупали участки на маткапитал, другие – брали на покупку кредиты и еще дор сих пор не расплатились с банками.

11.066 участков арестованы Центральным районным судом г. Сочи – владельцам запретили совершать с ними регистрационные действия, то есть полноценно распоряжаться: продавать, дарить, передавать по наследству, закладывать в залог и т.д. Почему же массового отбирают собственность у граждан?

Следственное управление по УВД г. Сочи внезапно обнаружило длящееся вот уже на протяжении четверти века «хищение земель» — и не простых земель, а буквально участков Сочинского национального заповедника. Преступление, по версии следствия, началось в 1998 году и совершают его не кто-нибудь, а должностные лица из числа сотрудников городской мэрии.

По мнение СК, в результате их преступного сговора и подлога из федеральной собственности ускользнуло 11.066 участков площадью 4.983,01 га на сумму 1 млрд рублей (!)

При чем же здесь владельцы участков, спросите вы. В рамках этого уголовного дела об особо крупном мошенничестве, возбужденном в сентябре 2021 года, и арестованы тысячи земельных участков. Официальным потерпевшим признана РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ее нарушенные права по данному делу восстанавливает сотрудник Межрегионального территориального Управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае.

Остается, конечно, загадкой – как же так на протяжении двадцати пяти лет никто не замечал, как в Сочинском заповеднике нарезали и отчуждали тысячи гектаров, и только сейчас, когда земля оказалась в руках добросовестных приобретателей, масштабное воровство вдруг вскрылось?

Некоторые собственники успели построиться на участках. Сами участки, по рыночным меркам, оцениваются здесь в 20-25 млн рублей. Дома и постройки — еще во столько же.

Владельцы по всем правилам проходили все этапы отчуждения и государственной регистрации этих земель, а власти со своей стороны согласовывали межевание, проекты, прокладку коммуникаций, введение строений в эксплуатацию, принимали налоги.

— Даже если предположить гипотетические хищения чиновников сочинской мэрии такого масштаба, которые 25 лет никто не замечал (или даже одобрял), с какой стати сегодня должны страдать добросовестные приобретатели? Сделки по передаче участков, по выдаче разрешений на строительство никто ведь и не думает отзывать,. Ни один из актов местных властей на сегодня не признан незаконным или недействующим! Участки как значились в документах «для индивидуального жилищного строительства», так ими и остались, сменой статуса никто не озаботился. Может быть просто их планируют с дорогими постройками и коммуникациями передать в руки новых, более правильных владельцев? – комментирует юрист Марат Даянов.

Самое невероятное в этой эпопее то, что за два года обвиняемых у следствия так и не появилось. Преступление длится, от следователей известно, что его якобы совершают по сей день некто из числа сотрудников мэрии, но УСТАНОВИТЬ ИХ НЕ МОГУТ. Преступление не доказано, не передано в суд, виновных нет, но земли у людей уже отбирают на том только основании, что они якобы преступно нажиты!

Уголовное дело возбуждено 21 сентября 2021 года по признакам преступления ч. 4 ст. 159 УК РФ.

«В ходе предварительного следствия установлено, что неустановленные лица путем использования подложных документов о правах на земельные участки и о местоположении координат их границ, представленных в органы государственной регистрации прав, расположенных на территории г. Сочи Краснодарского края, в период времени с 1998 года по настоящее время, приобрели права собственности на 11.066 земельных участков, образованных вопреки имущественным интересам Российской Федерации за счет земель федеральной собственности, общей площадью 4 983,01 га.», — написано в постановлении о возбуждении уголовного дела.

Центральный суд города Сочи по ходатайству прокурора наложил в качестве обеспечительных мер арест на участки – «для пресечения дальнейших преступных посягательств»:

«Наложен арест для пресечения дальнейшего распоряжения указанными объектами недвижимости как предметом преступного посягательства и обеспечения исполнения приговора в част гражданских исков и других имущественных взысканий, а также с целью предотвращения совершения новых преступлений, связанных с перепродажей земельных участков, право собственности на которые было зарегистрировано с нарушением действующего законодательства РФ», — говорится в решении суда, вынесенного судьей Сергеем Мартыненко.

Одновременно с уголовным делом Природоохранная прокуратура в настоящее время подает во все суды г. Сочи сотни виндикационных исков против граждан – ведомство просит снять их участки с государственного кадастрового учета и «признать права текущих владельцев на эти участки отсутствующими (?!)».

Первые собственники участков получили их в 1980-1990-х гг. при организации коллективного садоводства. Земли выделялись из состава национального парка по действующим на тот период законам и государственным актам. Выпускались персонифицированные постановления «О переоформлении прав на землю садоводческих товариществ». С тех пор большинство выделенных участков уже не раз сменили своих владельцев. Но в 2013 году чиновники провели ревизию и решили, что несколько гектаров в Национальном парке Сочи вдруг не хватает, была поставлена цель: вернуть.

В основу судебных решений об изъятии участков у людей также ложатся написанные как под копирку заключения специалиста – начальника научного отдела ФБГУ «Сочинский национальный парк» Сергея Самсонова о якобы пересечении (наложении) земельных участков частных собственников с землями федеральной собственности. Ошибочно перешедшие в частную собственность участки раньше входили в национальный парк, пишет чиновник. Такой вывод сделан на основании материалов лесоустройства 1997 года.

Интересен и принцип арестов: в одном кадастровом квартале одни участки попадают под него, а другие нет, причем фортуна работает в шахматном порядке.

Некоторые из спорных земель приобретали покупатели из Москвы, Санкт-Петербурга, крупных городов Сибири. В Сочи они не проживают постоянно, а участки надеялись использовать как сезонные дачи. Кто-то рассматривал эти земли как инвестицию. Многие из таких собственников до сих пор не подозревают, что недвижимость стала очень даже движимой, зыбкой, буквально утекает из рук.

Собственники узнают об арестах своих участков в основном случайно – из соцсетей, часто их даже не уведомляют. Люди находятся в глубоком отчаянии, особенно после того, как понимают, как проходят суды.

— Я живу в Сочи с 1972 года. В 1986 году нашей семье распределили земельный участок от рыбзавода, в 1993-м выдали документ о праве собственности, — рассказывает член бывшего садоводческого некоммерческого товарищества «Рыбак» Адлерского района Людмила Ш.

После смерти мужа женщина продала комнату в общежитии и взяла кредит на строительство дома, оформляла собственность поэтапно в строгом соответствии со всеми на тот момент установленными требованиями исполкома (администрации). Сегодня это ее единственное жилье.

Доводы собственников вообще не берутся в расчет, заявления и ходатайства не приобщаются.

— Мы – заложники ситуации. У нас жестоко отбирают имущество, которое принадлежало нам на протяжении десятилетий на совершенно законных основаниях. В суды при этом ни нас, ни наших представителям не пускают. Заседания проводят почти что в закрытом режиме, по воскресеньям. Судья и прокурор делают это наедине, чтоб никто не мешал. Нам же, ответчикам, говорят: «Выходной! Суд закрыт, суд не работает». Если же кто-то и прорвется на заседание, где рассматривают иски по отъему их имущества, его даже не выслушают. — говорят люди.

Изъято по суду уже около 600 участков – там, где люди не успели построиться, и участки могут быть формально признаны бесхозными или же где строения есть, но опять же формально их уже можно признать аварийными и не платить никаких компенсаций. Людям просто говорят – мошенники вам продали, с ними и разбирайтесь, а мы тут просто интересы Российской Федерации защищаем.

— К сожалению, сегодня у нас очень часто при отстаивании интересов государства напрочь забывают о правах добросовестных приобретателей – если проверять судебную практику, оказывается, что это понятие у нас просто не работает! – комментирует «НИ» юрист Марат Даянов.

Екатерина Лоскутова из Ростовской области всю жизнь мечтала переехать в Сочи. Жить на природе со своим ребенком, строить будущее, как она говорит.

— Для осуществления мечты в 2020 году я приобрела участок на Красной Поляне, в переулке Снежный, начала строить дом. На данный момент завершено строительство каркаса дома. 32 млн рублей ушло на приобретение участка, почти 35 млн рублей уже вложено в строительство дома.

В январе 2023 года против меня был подан иск, цель которого – конфискация моего земельного участка вместе с недостроенным домом. К иску приложена схема, согласно которой часть моего участка входит в состав национального парка «Сочи». Я крайне шокирована этой информацией.

Во-первых, я являюсь добросовестным покупателем участка, во-вторых, я четвертый по счету собственник. Все документы по купле-продаже оформлялись официально в Росреестре. Строительство дома тоже ведется по договору подряда, все правила и нормы строительства строго соблюдаются. После разработки проекта дома мною было получено разрешение на строительство от администрации поселка городского типа Красная Поляна. Никаких вопросов при оформлении документов прежде не возникало.

Фасад участка выходит на асфальтированную дорогу, которая принадлежит муниципалитету, вся инфраструктура, включая магистральный газ, центральную канализацию, электросети и пр. типично городские коммуникации также присутствуют. Рядом построена школа, организовано сообщение общественного транспорта. Вокруг моего участка, прямо по границам проживают соседи — в домовладениях, которые введены и приняты в эксплуатацию. На моем участке не было никакой растительности. Я не вижу абсолютно никаких признаков того, что мой участок является частью национального парка. Он просто не может быть туда интегрирован без полного разрушения целого жилого района и уничтожения всех инженерно-бытовых коммуникаций, — рассказывает «НИ» Екатерина.

У женщины нет другой недвижимости. Окончания строительства они с ребенком дожидаются на съемной квартире. В случае изъятия участка помимо разбитой мечты у семьи остается еще огромный непогашенный долг.

— Ситуация абсурдна, она ставит меня и ребенка в жизненно опасную ситуацию, попирает мои гражданские права как добросовестного покупателя и как владельца частной собственности. По моему мнению, это банальный рейдерский захват. Преступное, насильственное отчуждение собственности осуществляется правоохранительными и судебными органами, — высказывает свое мнение Екатерина.

С долгами и пятью маленькими детьми на руках остается и Елена Арутюнян, купившая участок в Адлере.

— Два года назад я продала свой дом и купила участок в поселке Черешня за 15 млн рублей. Как полагается, подала уведомление о начале строительства, провела электричество, поставила бетонный забор. Об аресте имущества узнала, когда отказали в разрешении на строительство. Вместе с участком у меня арестовали все карты, счета со средствами. Приставы приходят даже к моим 80-летним родителям с инвалидностью и угрожают отобрать имущество и у них. Отчаяние полное! Судьи отказываются приобщать ходатайства, подтверждающие законность приобретения участка и построек и непреклонно выносят решение – изъять! Так в 90-ые годы отнимали бандиты, а теперь они, видимо, переместились во власть и отнимают снова. Я совсем не понимаю, как нам теперь жить. Закона нет! — рассказывает «НИ» собеседница.

Ветеран Великой Отечественной войны Иван Иванович Завгородний послал в Кремль письмо-треуголку. Заочное решение суда о лишении его земельного участка в Сочи он сравнил с прилетевшим в него снарядом. Ветеран попросил президента остановить этот грабеж.

— В возбужденном уголовном деле фигурирует почти 3500 якобы незаконно выведенных и переданных садоводам участков. 11 тысяч участков, на самом деле уже около 50 тысяч, потому что производилось размежевание. За последние десять лет правоохранительные органы на самом деле уже не первый раз пытаются расследовать это дело, но вынуждены его вновь и вновь прекращать за отсутствием результатов. Единственный итог – людей нервируют и рисуют им имидж похитителей государственной собственности. Единственная цель на мой взгляд – остановить продажи участков и по возможности искусственно их обесценить, — комментирует «НИ» юрист Александр Сорокин, представляющий в судах интересы около семидесяти собственников.

В заседаниях прокурор в качестве доказательств поднимает устаревшие лесные карты 1997 года, которые уже давно обнулены Постановлением Правительства РФ об установлении границ Сочинского национального заповедника. Кроме того, совершенно не берется в расчет лесная амнистия, согласно которой все разночтения между Государственным лесным реестром и Единым государственным реестром недвижимости трактуются в пользу ЕГРН, то есть в пользу владельцев участков.

Юлия Сунцова

Оригинал материала: “Новые Известия”