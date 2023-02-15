 

Искусственный интеллект в столичной медицине будет использоваться более чем в 50 направлениях лучевых исследований – Собянин

15.02.2023, 13:45, Разное
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К концу 2023 года в столице откроют новые направления для разработчиков – их станет более 50. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

“Буквально на днях с помощью ИИ стали распознавать сколиоз позвоночника на рентгене”, – рассказал градоначальник.

Мэр уточнил, что технологии искусственного интеллекта помогли медикам проанализировать свыше 8,5 миллиона снимков лучевых исследований.

Московские ученые разработали методику тестирования алгоритмов. В режиме реального времени нейросети могут определять различные патологии.

Собянин отметил, что искусственный интеллект также помогает врачам принять решения по лечению пациента. Медики поставили более девяти миллионов предварительных диагнозов с использованием нейросетей.

“Благодаря ИИ в среднем в 10 раз сократилось время на назначение дополнительных исследований и консультаций для подтверждения диагноза”, – подчеркнул градоначальник.

В 2023 году в Москве начнут работать три новые программы по оказанию стационарной медпомощи, сообщил ранее Собянин. В городе будут развивать органосберегающие технологии, наращивать высокотехнологичную медпомощь по борьбе с недугами, которые становятся причиной ранней инвалидности, открывать новые поликлиники и внедрять в них инновационные технологии.

О реализации крупнейших проектов в медицине мэр Москвы рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным. Планируется обновить 200 поликлиник по новому стандарту и создать шесть инновационных скоропомощных комплексов на базе ведущих медучреждений.


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