 

Риши Сунак будет игнорировать итоги референдума по Brexit, поскольку британцы «приняли неправильное решение»

15.02.2023, 13:33, Разное
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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что правительство поможет британскому народу исправить ошибку, допущенную в 2016 году, когда 51,9% участников референдума высказались за выход из Европейского Союза.

По словам главы кабмина, его соотечественники «приняли неправильное решение».

Правительство намерено игнорировать результаты волеизъявления и взять новый курс на восстановление отношений и связей с Брюсселем. Сунак сообщил, что с 2017 года были предприняты некоторые действия по реализации итогов референдума, которые нанесли ущерб стране и региону в целом, и которые будут постепенно отменяться или признаваться недействительными.

– Когда человек делает что-то неправильное или недопустимое, порою достаточно просто сделать вид, что этого не было, и дать ему время на осознание своей ошибки. Я думаю, что за 7 лет британский народ уже понял, что ошибался, когда голосовал за Brexit, и мне нет необходимости его винить или укорять, – сказал премьер. – Мы просто перевернём эту страницу и продолжим жить в единой европейской семье. Мы будем жить так, будто этой ошибки и не было. Её и не могло быть – подобные деструктивные решения не могут быть легитимными.

Глава правительства также поблагодарил многих чиновников как с британской, так и с европейской стороны, которые фактически саботировали Brexit. По его оценкам, процесс выхода из ЕС был завершён менее чем на 30%, и основная заслуга в этом принадлежит «патриотам, которые взяли на вооружение недостатки бюрократических процедур ради благой цели».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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