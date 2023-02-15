Актрису Большову сочли невиновной в гибели человека в аварии в Калужской области

В действиях актрисы театра и кино Анны Большовой, попавшей в аварию с гибелью человека в октябре 2022 года, нет состава преступления, сообщили в региональном управлении МВД.

«В действиях женщины-водителя состава преступления не усмотрено», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Авария произошла 14 октябре в деревне Грачевка в Калужской области. Женщина за рулем Audi Q3, чье имя не раскрывалось, на повороте наехала на 31-летнюю прохожую. СМИ сообщали, что за рулем машины была Большова, она была трезвой, и сразу же вызвала полицию и медиков.

При этом погибшая находилась в сильном алкогольном опьянении, уточняет агентство. Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Согласно версии полиции, мужчина на своей машине привез в Грачевку пьяную женщину, вытащил из салона, положил на проезжей части и уехал. На этом участке дороги не было освещения, и машина в темное время суток допустила наезд на нее. Пострадавшая умерла.

В действиях мужчины, положившей женщину на дорогу, усмотрели признаки преступления по статье «Оставление в опасности», возбуждено уголовное дело.

Дело по статье о нарушении ПДД прекратили, подчеркнули в УМВД по Калужской области.

Имена участников аварии не раскрываются, источник в экстренных службах подтвердил, что речь идет о происшествии, произошедшем 14 октября 2022 года.

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