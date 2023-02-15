 

Politico: США будут учить украинских военных использовать меньше боеприпасов

15.02.2023, 13:26, Новости дня
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Военные США будут обучать ВСУ экономить снаряды, информирует Politico.

По ее данным, в США обеспокоены тем, что Запад не может пополнять запасы оружия ВСУ.

Как сказал министр обороны США Ллойд Остин, по всей Европе с украинскими военными проводятся учения по маневрированию, которые должны научить украинцев расходовать меньше артиллерийских снарядов, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что Украина расходует поставляемые Западом артиллерийские снаряды примерно в два раза быстрее, чем США и их союзники их производят.

Напомним, телеканал CNBC сообщил, что американские компании Global Military Products и Northrop Grumman получили от Пентагона контракт на 522 млн долларов на производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм для поставок Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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