 

Медведев жестко ответил «еэсовскому гинекологу» фон дер Ляйен и «измученному нарзаном» Боррелю

15.02.2023, 13:26, Новости дня
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Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал недавние высказывания председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о РФ и ситуации на Украине.

Медведев в своем Telegram-канале посетовал на то, что глава Еврокомиссии совсем не разбирается в экономике и привыкла разглядывать сугубо медицинские объекты. По его словам, иначе невозможно объяснить то, что «самый высокопоставленный еэсовский гинеколог» рапортует об «убытках России» от санкций, введенных Европой, при этом потерь своих компаний она не приводит.

Зампред СБ РФ отметил, что в этом вопросе не действует правило «мedice, cura te ipsum!» («врач, исцелися сам»). «Глупость и некомпетентность не лечатся…» – написал Медведев.

Также Медведев обратил внимание, что «второй измученный нарзаном человек по прозвищу Боррель (он же комиссар по иностранным делам) требует усердно искать на складах в Европе танки для украинского режима». Правильный поступок для «истинного» дипломата, сыронизировал Медведев. Он добавил, что именно «главный дипломат ЕС» и должен твердить, что Россия будто бы является «вечным врагом Европы», и призывать «к войне до победного конца (конца Украины, понятно)». «Браво, Талейран аплодирует сверху!» – отметил зампред Совета Бехопасности.

«Кто следующий? Freak show must go on… (с англ. «Шоу уродцев должно продолжаться», – прим. ВЗГЛЯД)», – заключил Медведев.

Ранее Боррель призвал европейские страны «поискать танки» для Украины на своих складах.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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