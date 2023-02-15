 

Мнение: Не по-государственному мыслите

15.02.2023, 13:01, Разное
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Аэропортовое сообщество просит Генпрокуратуру вмешаться и приостановить постановление правительства, которое, по их мнению, угрожает безопасности полетов. В январе правительство вдвое сократило расстояние от аэродромов, на котором разрешено размещать мусорные полигоны и свалки. Для этого владельцы таких объектов до 1 сентября 2024 года обязаны провести «орнитологические исследования» о том, что не привлекают птиц. Крупнейшие аэропорты считают, что поправки легитимизируют размещение свалок и последствия могут быть катастрофическими.

Не совсем понятно, чем недовольны аэропорты. Власть уничтожает остатки развитой цивилизации на территории страны, и аэропорты, как один из элементов этой цивилизации, должны тоже пойти под нож. Тем более, что воздушное пространство на юге и западе страны и так закрыто в связи с военными упражнениями. Поэтому принцип «чем хуже – тем лучше» в данном случае работает на поставленную задачу.

Кроме того, ну, упадет несколько самолетов, столкнувшись с птицами. Опять же экономия. Меньше получателей разных социальных льгот и выплат, меньше запчастей для самолетов нужно будет импортозамещать – сплошная выгода.

Ну, и мусор куда-то девать надо. А будете мешать продвижению государственных задач – вообще на взлетную полосу отходы сыпать будем.

В общем, сейчас к людям надо помягше, а на вопросы смотреть ширше. Не замыкаться на своих узких интересах. По-государственному мыслить надо, а не как иноагенты какие.

Источник: Эль Мюрид


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