 

Названы самые популярные товары у россиян из ушедшей IKEA

15.02.2023, 12:52, Разное
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Посуда, текстиль и детские игрушки стали самыми популярными товарами из доступного на “Яндекс Маркете” ассортимента IKEA. В марте компания объявила о приостановке всех продаж в России.

В июне IKEA заявила, что не планирует возобновлять продажи в РФ, сократит сотрудников и закроет местные фабрики. “Яндекс Маркет” запустил раздел “Товары IKEA и аналоги” в начале августа 2022 года. Там собраны товары от различных партнеров, в том числе фабрик, поставлявших товары в IKEA, а также магазинов, которые продают ассортимент шведской сети. Самыми востребованными товарами на “Яндекс Маркете” являются домашний текстиль, кухонная утварь и товары для детей.

По количеству заказов на посуду лидируют: стаканы и стопки “Смориска”, бокалы “Покал” и миски “Офтаст”. Отмечено, что высокий показатель был у наборов вешалок и фломастеров. Мебель и детские товары также стали лидерами по обороту. Второе место заняли мягкая акула и набор детской кухонной техники, которые обогнали полноразмерную мебель.

Перед Днем святого Валентина вырос спрос на игрушки-подушки в форме сердца. По расчетам компании, следующим пиком предпраздничного спроса может стать Масленица. Это, например, вызвало бы значительное увеличение заказов на блинные сковороды, которые и так занимают топ по продажам, сообщают РИА новости.


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