Эпатаж очарованию не помощник: как добавить себе загадочности, если вы действительно хотите заинтриговать других

Многие люди переоценивают жизнь и общение в социальных сетях. Они публикуют почти все события, которые происходят в их жизни. Они выкладывают даже фотографии своей еды и повседневной одежды. Даже незнакомые люди знают о наших повседневных привычках больше, чем мы можем себе представить. Поскольку многие работают из дома, легко чувствовать себя изолированным. Люди жаждут человеческого общения, которого можно достичь с помощью современных технологий. Но если люди встречаются друг с другом лицом к лицу, у них возникает чувство неловкости и стеснения. Иногда они просто рассказывают друг другу все события в жизни, не оставляя места очарованию, загадочности и любопытству. Поэтому можно с помощью простых советов добавить себе интриги и загадочности.

Уменьшите активность в социальных сетях

В современном мире у большинства людей есть несколько аккаунтов в разных социальных сетях. Они могут использоваться для личных целей или для работы, но при этом они применяются, чтобы люди делились с друзьями и подписчиками подробностями своей личной жизни. Многие люди делают фотографии своего завтрака или ужина, возлюбленного, друзей или иных аспектов жизни. Они делают длинные посты о разных проблемах, возникающих в любви, учебе или на работе.

Люди будут гораздо больше заинтригованы вашей жизнью, когда вы время от времени будете появляться и рассказывать, что находитесь в удивительном путешествии по Египту. Или же вы можете сохранить свои посты для крупных объявлений, таких как помолвка или продвижение по службе. Хотя ежедневное выкладывание постов доставляет удовольствие человеку, но они перестают привлекать внимание окружающих, а также делают блогера менее загадочным. Поэтому нужно немного снизить свою активность в социальных сетях, чтобы заинтриговать и заинтересовать окружающих. При таких условиях жизнь человека будет казаться окружающим намного более захватывающей.

Позвольте другим говорить

Некоторые люди во время первой встречи с другим человеком не могут перестать разговаривать. Они болтают о себе, своей работе, учебе, друзьях и других аспектах жизни, не давая возможности собеседнику вставить даже одно слово. Во время такого монолога можно заметить, как глаза другого человека начинают стекленеть, поскольку ему настолько надоедает слушать, что он начинает думать о своих проблемах. Поэтому лучше всего поделиться несколькими фактами о себе, после чего дать возможность собеседнику рассказать о своей жизни.

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Желательно строить разговор таким образом, чтобы человек смог задать вам вопросы, а также поинтересоваться теми вещами, которые ему действительно интересны. Даже во время такого общения не нужно выдавать о себе всю информацию, поэтому сведения нужно предоставлять дозированно, чтобы заинтриговать собеседника.

Как добавить себе загадочности? Для этого не нужно постоянно молчать, поскольку это приводит только к неловкости. Нужно проявлять любопытство к своему собеседнику, а также делиться только небольшим количеством информации о себе. Ваше любопытство сделает вас интригующим и интересным. Собеседник будет польщен проявляемому интересу, поскольку каждому человеку действительно приятно говорить о себе и своих успехах.

Не будь в центре внимания

Когда вы находитесь в компании людей, то можно всегда увидеть одного человека, который привлекает всеобщее внимание и находится в центре. Именно к нему приковываются глаза всех людей. Быть таким уверенным и смелым внушает благоговейный трепет и привлекает окружающих. Но такое поведение оставляет мало простора для воображения. Такие люди просто являются душой вечеринки, но в них мало загадочности и интриги.

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Хотя вам не обязательно быть занудой, выделяйтесь в толпе, будучи немного тихим и таинственным. Поговорите с одним или двумя людьми, а не с группой. Если вы один, выглядите дружелюбно и открыто для возможного общения. Проявляйте интерес к тому, что происходит вокруг вас. Люди тяготеют к личностям с мягким голосом, поскольку они менее устрашающи. Спокойное поведение в возбужденной обстановке придает человеку привлекательности. Спокойная уверенность в себе гораздо интереснее, чем открытость и желание привлечь всеобщее внимание.

Найдите необычное хобби

Вы можете многое узнать о человеке, основываясь на его интересах. В начале разговора с новым человеком часто возникают вопросы о сфере его деятельности, хобби и развлечениях. Именно интересы делают нас загадочными и важными для окружающих. Многие люди любят заниматься садом или совершать длительные пробежки, но это довольно распространенное явление. Поэтому можно найти более интересное и оригинальное хобби, которое действительно будет привлекать внимание других людей.

Не бойтесь выделяться своей необычностью. Люди любят новые идеи и впечатления. Ваше необычное хобби – отличная завязка для разговора.

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Узнайте о разных темах

Разносторонние интересы и начитанность делает человека привлекательным для других людей. Интеллект – привлекательная черта характера. Если человек знает информацию о многих вещах, то он сможет поддержать любую тему разговора. Однако не пытайтесь просто выучить энциклопедию наизусть. Вы же не хотите звучать как робот, извергающий факты. Подумайте о нескольких вещах, которые вас интересуют, и глубоко погрузитесь в эти темы. Музыка – отличный способ общаться с другими людьми. Узнайте о новых группах, которые настолько неизвестны, что о них никто не слышал.

Знание нескольких языков заставит вас казаться искушенным в жизни или путешественником. Предприимчивость в отношении еды и знакомство с различными культурами – впечатляющая черта характера.

Заключение

Таким образом, эпатаж не позволяет выглядеть очаровательно и таинственно в глазах окружающих. Поэтому желательно пользоваться более проверенными и интересными способами, позволяющими добавить себе загадочности и интриги. Для этого нужно увлекаться необычными хобби, сохранять таинственность в социальных сетях, а также не пытаться стать центром компании. Такое поведение позволяет привлечь к себе любого человека, с которым хочется наладить контакт.