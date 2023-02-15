Сводим к минимуму проблемы и расширяем сознание с помощью арт-терапии камнями

Многие слышали об удивительных преимуществах стоун терапии. Это помогает устранить стресс буквально за несколько минут.

Для достижения самых наилучших результатов стоит выбирать камни с гладкой поверхностью. Лучше всего, если они будут с круглыми краями.

Вот несколько особенностей проведения подобной терапии.

Преимущества проведения стоун-терапии

Многие знают о том, что раскрашивание помогает бороться со стрессом. Это особое творчество, которое помогает расслабиться, заставляет чувствовать себя хорошо и освободить свой разум. Это отличное решение, с помощью которого снимаем стресс.

Искусство разукрашивания камней предлагает нам множество возможностей. Это поможет побыть наедине с собой и продемонстрировать свои художественные таланты.

Многие люди разукрашивают камни во время медитации и при этом испытывают глубокое расслабление, соединяясь с собой.

Какие потребуются материалы

Прежде всего, важно правильно подобрать камни, так как далеко не все они подходят. Также потребуются и другие материалы, в частности, такие как краски. Вот несколько советов по выбору материалов.

Камни

Специалисты в области стоун терапии склоняются к тому, что нужно использовать речные камни или любые другие круглые камешки.

Вода помогает сделать поверхность идеально гладкой, что позволит достаточно легко создавать просто фантастические творения.

Краски

Важно приобрести акриловые непрозрачные краски. Они являются долговечными и хорошо покрывают поверхность камней. Это гарантирует идеальную отделку.

Также отлично подойдут специальные непрозрачные маркеры. Они облегчат процесс рисования.

Лак

Для идеальной отделки камней потребуется специальный лак. Стоит выбирать ультра-яркое средство, которое можно найти в магазине рукоделия.

В таком случае можно добиться просто идеальных результатов. Камни станут яркими и блестящими. Кроме того, можно сохранить свое творение на более длительное время.

Кисти

Стоит использовать плоскую кисть. Это позволит добиться легкости движения.

Вот несколько достаточно интересных вариантов отделки камней.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Мандала

Можно рисовать абсолютно все, что хочется и что подскажет воображение. Мандала достаточно распространена. Все это по причине того, что она расслабляет.

Этот тип художественного творчества основан на кругах и имеет много преимуществ. Мандала помогает сконцентрироваться, расширить свое сознание, соединиться со своими мыслями, минимизировать напряжение и каждодневные проблемы. Кроме того, это позволит развить самопринятие, хорошо себя чувствовать.

Чтобы рисовать мандалу, то можно просто следовать классической последовательности кругов. Начать нужно с круга посредине и постепенно расширять это пространство.

Изображение животных

Естественно, все то, что рисуете на своих камнях, будет зависеть от навыков и художественного опыта.

Иногда рисование начинается просто для удовольствия и через некоторое время можно обнаружить в себе самый настоящий художественный талант.

Если изображаете животных, то изначально обязательно нужно создать основу на камне. Нарисовать один цвет, а затем постепенно добавлять различные оттенки, которые помогут изобразить желаемое животное. Секрет заключается в том, что нужно использовать форму каждого камня.

Интересный и забавный дизайн

Есть множество различных вариантов и возможностей создания изображений. Единственными ограничениями является размер камня и собственное воображение.

Однако, стоит учитывать то, что белый цвет является универсальным вариантом, который идеально подойдет для окрашивания камней.

Иногда бывает просто достаточно нарисовать лист, солнце, сердце, цветок или же стрелу и получится красивое и оригинальное творение.

Это может быть довольно интересным и отличным занятием, которым можно поделиться со своими детьми. Творения, которые получаются хорошо, могут быть очень трогательными подарками, которые можно подарить своим друзьям и семье.

Стоун терапия является довольно простой и интересной техникой. Роспись камней очень полезна и помогает нормализовать психическое самочувствие.