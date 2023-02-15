 

Мнение: Путин и партии

15.02.2023, 12:43, Разное
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Президент России принял в своей резиденции в Ново-Огарева лидеров КПРФ, ЛДПР и СР.

Зюганов, Слуцкий и Миронов доложили Путину об обстановке в партиях, поделились планами оппозиционной деятельности….

Мне вот интересно, когда Путин увидел  на Слуцкого, он тоже, как и я, вспомнил Харви Вайнштейна? Того самого знаменитого продюсера, которого обвинили в сексуальных домогательствах в отношении многих женщин и приговорили к 23 годам лишения свободы

Леонида Слуцкого несколько лет назад тоже обвиняли в сексуальных домогательствах. Но депутат назвал эти обвинения бредом. А в ЛДПР заявили,что обвинения в адрес Слуцкого – это гнусная «игра в Вайнштейна».

В общем, скандал не получил развития. Но осадок остался. И до сих пор, когда я что-то читаю про Слуцкого или вижу его фотографии, мне почему-то вспоминается Вайнштейн. Вот мне и интересно, Путин тоже вспомнил нахарассментившего продюсера?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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