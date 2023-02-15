Минобороны Британии: Истребители Киеву не поставить без подготовки большой команды механиков

Запад сможет быстрее помочь усилить ВС Украины на земле, чем поставить Киеву самолеты, которые требуют большой подготовленной команды для их обслуживания, сообщил глава минобороны Британии Бен Уоллес.

По его словам, Запад сможет быстрее помочь Украине поставкой вооружения на земле, чем поставить истребители, которые потребуют нескольких месяцев для обучения летчиков и «очень значительной команды механиков, чтобы его поддерживать», передает ТАСС.

Он отметил также, что подготовка украинских военных будет вестись прежде всего для того этапа, когда конфликт в Украине закончится.

Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком Воздушно-космических сил РФ Виктор Бондарев заявил, что российские средства ПВО смогут за два-три месяца уничтожить все самолеты, которые Запад может поставить Украине.

—