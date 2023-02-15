Военным в госпитале показали фильм «Нюрнберг» до премьеры

Лечащиеся в 422-м военном госпитале Минобороны в Нижнем Новгороде посмотрели полнометражную картину «Нюрнберг», сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Фильм «Нюрнберг» о международном военном трибунале показали военнослужащим до официальной премьеры в кинотеатрах. Картину представил Александр Звягинцев, чей роман «На веки вечные» лег в основу фильма, информирует «Царьград».

По словам Никитина, писатель больше половины жизни занимался изучением серии судебных процессов над военными преступниками, что обеспечивает фактическую достоверность картины.

Режиссер Николай Лебедев во время работы над фильмом внимательно отнесся к сохранению исторической правды. Увидеть фильм на большом экране зрители смогут 23 февраля.

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