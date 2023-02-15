Илон Маск заявил о назначении своей собаки новым генеральным директором Twitter

Американский предприниматель Илон Маск пошутил о назначении своего пса новым генеральным директором компании Twitter.

На своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) Маск опубликовал фото собаки породы сиба-ину, сидящей за его рабочим столом. Напротив имени указана кличка питомца – Флоки (Floki).

«Новый генеральный директор Twitter просто великолепен», – написал бизнесмен, добавив, что он «отлично разбирается в цифрах» и «намного лучше, чем тот другой парень».

На Всемирном правительственном саммите в Дубае в среду Маск заявил, что хочет найти нового гендиректора для возглавляемой им социальной сети к концу года. Сначала, по его словам, необходимо «стабилизировать организацию» и сделать так, чтобы компания стала «финансово здоровым местом», передает РИА «Новости».

Маск возглавил Twitter осенью прошлого года, когда закрыл сделку по приобретению этой компании. В конце декабря Маск заявил, что уйдет с поста гендиректора компании после того, как найдет «кого-нибудь достаточно глупого» для этой должности.

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