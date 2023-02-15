Скандалы: «Параллельный» шагает по планете

Серые схемы нефтеторговли стали легальными

Эксперты утверждают, что «параллельные» импорт и экспорт с легкой руки России становятся все более обычным явлением в мировой экономике. Вице-премьер РФ Александр Новак увидел легализацию серых схем в решении ЕС о том, что запрет на поставку российских нефтепродуктов не коснется продукции, произведенной из российской нефти за рубежом и смесей нефтепродуктов. Нужна ли вообще российская нефть Европе? – задаются вопросом аналитики канала «Бла-бла-номика».

И отвечают: «Официально как бы не нужна. Но реально понятно — это в интересах Запада, чтобы Россия продолжала поставлять нефть на мировой рынок, причем по сниженным ценам…»

Дело в том, что вынужденный демпинг со стороны России заставляет и другие страны снижать цены на это сырье. К примеру, Саудовская Аравия, конкурируя с Россией тоже начала продавать свою нефть с дисконтом. Поэтому санкции и потолок цен в настоящее время — это еще и способ сбить глобальные цены на энергоресурсы.

При этом выгодами от санкций активно пользуются и другие страны. Российская нефть все чаще попадает в Сингапур, ОАЭ и Китай, где ее смешивают и реэкспортируют. По оценкам американских экспертов, такие операции приносят местным трейдерам прибыль в размере около 20%.

Кроме того, давно известно, что российский «теневой флот» вырос до 600 танкеров. Причем, прекрасно зная, что Россия все активнее поставляет нефтепродукты с помощью невидимой армады неизвестным покупателям из Дубая, Гонконга, Сингапура и Кипра, Евросоюз заявляет, что так тоже можно…

«Таким образом, «параллельный» в широком толковании импорт, а с ним и экспорт, становятся все более обычным явлением в мировой экономике. Кто бы мог подумать, что глобализация приведет именно к такому…» — заключают эксперты.

Оригинал материала: “Новые Известия”