Мнение: О честном мэре, спасшем город… Фейк?

Турки, а вслед за ними и русские либералы сейчас хвалят мэра-героя. И недаром.

Вот факт. Есть в Турции город Нурдагы с 40 тыс. жителей. Был. После недавнего катастрофического землетрясения он разрушен весь и восстановлению не подлежит. И есть там же город Эрзинь, теперь известный на весь мир — в нём не пострадало ни одного здания. И никто из 42 тыс. его обитателей не лишился ни крова, ни жизни.

Мэры Нурдагы с 2004 года все, как один, из эрдогановской Партии справедливости и развития. Мэр Эрзиня, Оккеш Эльмасоглу — представитель оппозиционной Народно-республиканской партии, адвокат, честный человек. Сейчас он во всех интервью рассказывает, как не допускал незаконного строительства, как конфликтовал в связи с этим с подрядчиками, как отказался выгораживать своего дальнего родственника, оштрафованного за строительные нарушения.

Наглядная картина и вывод очевиден?

При ближайшем рассмотрении — не всё так однозначно ©

Сомнения начинаются с того, что Оккеш Эльмасоглу был избран мэром лишь весной 2019 года. То есть, большинство зданий в Эрзине построены до него — и они тоже не рухнули. Значит, при всём уважении к честному мэру надо копнуть глубже.

Вот что накопали добрые люди.

В 2009-2019 годах, то есть непосредственно перед «честным мэром», пост градоначальника дважды занимал Казым Шимшек от всё той же эрдогановской Партии справедливости и развития. До него в мэрском кресле тоже два срока, в 1999-2009 гг. пробыл Мехмет Гювен, представлявший ту же партию, что и Оккеш Эльмасоглу. А в 1994-1999 гг. был мэром Казым Эртач, представлявший сейчас уже не существующую консервативную Партию верного пути. Наконец, в 1989-1994 гг. городом руководил опять Мехмет Гювен. Вот такая чехарда.

Получается, что секрет не в уникальных личностных качествах «честного мэра», а в политической конкуренции, ведущей к чередованию у власти представителей разных политических сил. То есть, #коррупция плодится в «электоральных заповедниках», где победитель известен ещё до начала избирательной кампании. А там, где реальная #оппозиция имеет реальные возможности не только прийти к власти на следующих выборах, но и контролировать деятельность чиновничества в межвыборный период, всем поневоле приходится «не врать, не воровать».

Выходит, всё дело в сменяемости власти?

И да, и нет.

В России ведь тоже есть «оппозиция» — коммунисты, например. И мэры-коммунисты есть. И даже губернаторы-коммунисты. Чем-то существенным их деятельность отличается от представителей «партии власти»? Да не факт. А значит, оппозиция должна быть не бутафорской, а реальной — это во-первых. У неё должны быть действенные каналы влияния на ситуацию — те же независимые СМИ, например. Это во-вторых.

А главное, пусть оно упомянуто и в-третьих, должно быть более-менее политически активное население, не только осознающее свои интересы, но и готовое за них бороться. В том числе, и через «уличную демократию» — вспомним хотя бы массовые протестные акции в Стамбуле по самым разным поводам.

Ну, а если «всех всё устраивает», то откуда взяться честным мэрам? Даже если такой чудом будет избран, ему придётся либо встраиваться, либо садиться. Примеров тому — тьма в России. При полном непротивлении населения…

Так чего же русским людям «не хватает»?

Хуже турков, что ли?

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