Hill – не редкость — США перехватили 4 российских самолёта у Аляски, но не сочли их провокацией

Североамериканское командование воздушно-космической обороны сообщило, что обнаружило четыре российских самолёта, которые вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны Аляски. На их перехват были отправлены американские истребители. Впрочем, такие случаи не редкость, поэтому провокацией США их не считают, пишет The Hill.



AP

США заявили, что в понедельник перехватили четыре российских боевых самолёта недалеко от Аляски, пишет The Hill.

Североамериканское командование воздушно-космической обороны во вторник сообщило, что обнаружило четыре российских самолёта, в том числе бомбардировщики Ту-95 и истребители Су-35, которые вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны Аляски. Она охватывает международное воздушное пространство вдоль границ США и Канады.

По словам американских военных, они предвидели это и смогли быстро поднять в небо два истребителя F-16 для перехвата российских самолётов. На помощь также были отправлены два истребителя F-35A, E-3 Sentry и два — Stratotanker KC-135.

При этом в командовании отметили, что инцидент никак не связан со сбитыми в этом месяце над США и Канадой объектами и что российские самолёты не вторгались в суверенное воздушное пространство двух стран.

США регулярно отслеживают иностранные самолёты в зоне противовоздушной обороны и по мере необходимости сопровождают их, причём последний такой случай произошёл в октябре. Тогда в воздушное пространство этой зоны вошли два российских бомбардировщика.

Три российских боевых самолёта также в понедельник находились в небе вблизи воздушного пространства Польши, их перехватили два голландских F-35.

Поскольку подобные случаи происходят нередко — в среднем по 6-7 перехватов в год, — они «не считаются угрозой или провокацией», говорят в командовании. Но отношения между США и Россией сейчас напряжённые, напоминает The Hill.