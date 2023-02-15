Минздрав внёс цифровое ожирение в список социально значимых заболеваний

Новый приказ

министра здравоохранения утвердил стандарт первичной медико-санитарной помощи

при цифровом ожирении и внёс эту опасную болезнь в список социально значимых заболеваний.

О необходимости таких мер в течение нескольких лет предупреждали многие известные

врачи.

В министерстве

отметили, что цифровое ожирение в последние годы массово поражает молодых людей

во многих развитых странах. Пагубное влияние интернета и современных цифровых

технологий приводит к потере трудоспособности, снижению продолжительности и качества

жизни, а также провоцирует асоциальное поведение у лиц, склонных к чрезмерному

употреблению информации.

В качестве

первоочередных действий при лечении болезни, в соответствии с новым стандартом,

предусмотрена частичная или полная изоляция пострадавших от интернета на срок

от двух недель до полугода. Для особенно тяжёлых случаев допускается перевод

пациентов в стационар с полным отказом ещё и от телевидения и радио. В

качестве заместительной терапии может применяться дозированное чтение бумажных газет, книг, журналов

и обмен рукописными сообщениями с близкими.

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