Минздрав внёс цифровое ожирение в список социально значимых заболеваний
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Новый приказ
министра здравоохранения утвердил стандарт первичной медико-санитарной помощи
при цифровом ожирении и внёс эту опасную болезнь в список социально значимых заболеваний.
О необходимости таких мер в течение нескольких лет предупреждали многие известные
врачи.
В министерстве
отметили, что цифровое ожирение в последние годы массово поражает молодых людей
во многих развитых странах. Пагубное влияние интернета и современных цифровых
технологий приводит к потере трудоспособности, снижению продолжительности и качества
жизни, а также провоцирует асоциальное поведение у лиц, склонных к чрезмерному
употреблению информации.
В качестве
первоочередных действий при лечении болезни, в соответствии с новым стандартом,
предусмотрена частичная или полная изоляция пострадавших от интернета на срок
от двух недель до полугода. Для особенно тяжёлых случаев допускается перевод
пациентов в стационар с полным отказом ещё и от телевидения и радио. В
качестве заместительной терапии может применяться дозированное чтение бумажных газет, книг, журналов
и обмен рукописными сообщениями с близкими.
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