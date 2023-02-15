 

iPhone 15 Pro будет иметь “безрамочный” новый дизайн дисплея

15.02.2023, 11:31, Разное
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iPhone 15 Pro будет иметь новый дизайн дисплея с более тонкими рамками. Информацией поделился инсайдер ShrimpApplePro.

Смартфоны iPhone 15 будут иметь размеры, идентичные iPhone 14, с экранами размером на 6,1 и 6,7 дюйма. При этом iPhone 15 Pro оснастят более тонкими рамками дисплея и, вероятно, изогнутыми краями, как у Apple Watch. Однако другие источники пока не подтвердили информацию об изогнутом экране. Инсайдеры утверждают, что благодаря титановому ободку iPhone 15 Pro будет выглядеть “очень элегантно”.

Источники также подтвердили ранее появившиеся слухи о том, что iPhone 15 и 15 Plus получат обновленный вырез Dynamic Island. Дисплеи смартфонов были модернизированы, чтобы обеспечить большую яркость по сравнению с их предшественниками.


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