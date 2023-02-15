Мнение: Почему Гугл занервничал

Поисковики — это бизнес, причём очень большой бизнес. Гугл получает от рекламы по 250 миллиардов долларов ежегодно, и выручка со временем только растёт. Для понимания масштабов: если бы Гугл тратил эти деньги на оружие, он мог бы занять третье место в мире по оборонному бюджету, сразу после США и Китая. Индийскую армию Гугл обогнал бы с трёхкратным запасом.

Проблема Гугла в том, что его бизнес основан на посредничестве, которое вот-вот морально устареет. Раньше по улицам ходили водовозы — доставляли воду с реки, чтобы гражданам не нужно было самостоятельно таскать вёдра. Потом появился водопровод, и водовозы стали не нужны. Так и с Гуглом — посредник между пользователем и информацией больше не нужен, так как теперь можно спросить робота и получить внятный ответ. Цитирую из блога ПХП-Боярина, на который, кстати, я рекомендую подписаться (ссылка):

ЧатЖПТ теперь самый эрудированный человек на планете (простите, Анатолий Вассерман).

Пока что он не может отличить свои фантазии от реальности, но уже в текущем виде он ставит под угрозу бизнес корпорации Гугл.

Напомню, бизнес заключается в том, чтобы давать пользователям ответы на вопросы, попутно подсовывая рекламу. В свое время Гугл разрушил бизнес конкурентов, перейдя от модели каталогов сайтов к полнотекстовому поиску. С тех пор им пришлось накрутить на него множество улучшений, но «под капотом» это всё ещё поисковый индекс, ищущий вхождения ключевых слов на страницах.

Робот Гугл ищет сайты с информацией и перенаправляет пользователей на них. Он вынужден быть посредником, и лишь паразитировать, влезая между пользователем и информацией. Да, он пытается задержать вас, вываливая часть информации как часть ответа, но сама модель подразумевает, что он должен направить человека туда, где есть ответ на вопрос.

Роботу ЧатЖПТ это не нужно. Он посмотрел все сайты за нас и даёт ответ, обработав его в своей железной башке. Он не собирается делиться траффиком с владельцами сайтов, как это делает Гугл.

Очевидно, что это следующий шаг к тому, чтобы запустить щупальца глубже в кошелек пользователей.

Но, скорее всего, пользователи воспримут это как благо. Допустим, я задаю Гуглу вопрос о температуре газа в газгольдере. Что я получу в ответ? Известно что: наполовину предложения заправки газом в моей области и наполовину статьи копирайтеров об устройстве газгольдера.

ЧатЖПТ даст мне четкий ответ на вопрос. И мне не надо будет переходить на чей-то сайт. Шах и мат, Гугл.

И действительно. Типичный «поисковый» диалог с ЧатЖПТ выглядит так:

— Робот, какие современные художники или иллюстраторы рисуют красивых людей в фотореалистичном стиле?

— Есть несколько современных художников и иллюстраторов, которые специализируются на рисовании фотореалистичных портретов, в том числе:

1. Келвин Окафор: британский художник, который создает гиперреалистичные карандашные рисунки людей и знаменитостей.

2. Аринзе Стэнли: Нигерийская художница, которая создает гиперреалистичные картины маслом с изображением людей, уделяя особое внимание передаче их эмоций и выражений.

3. Джейсон Де Грааф: Канадский художник, который создает фотореалистичные картины маслом, изображающие людей, часто включая элементы природы в свои композиции.

4. Робин Эли: Австралийский художник, который создает фотореалистичные картины, используя смесь масел и акрила.

5. Дариан Ван Анкен: Голландский художник, который создает гиперреалистичные рисунки людей углем, часто добавляя сюрреалистические элементы в свои композиции.

Эти художники известны своей способностью создавать невероятно детализированные и реалистичные изображения людей, улавливая каждый нюанс их черт и выражений.

— Робот, создай запрос для нейронной сети Stable Diffusion, чтобы она нарисовала антропоморфную собаку в оранжевой кожаной куртке в стиле тех пяти художников, которых ты только что перечислил.

— Вот запрос к нейронной сети Stable Diffusion: «Нарисуй фотореалистичный портрет антропоморфной собаки в оранжевой кожаной куртке. Объект должен иметь человеческие черты лица, с дружелюбным и игривым выражением. Собака должна быть изображена в непринужденной позе, передающей ощущение доступности и радости. Фон должен быть простым и нейтральным, привлекающим внимание к предмету. Общий стиль должен быть вдохновлен фотореалистичными техниками таких художников, как Кельвин Окафор, Аринзе Стэнли, Джейсон Де Грааф, Робин Эли и Дариан Ван Анкен».

Дальше я копирую запрос в генератор картинок, не меняя в запросе ни единого слова, и получаю вполне удовлетворительный результат. Обрезать, и на аватарку:







Теперь представьте, сколько запросов я сделал бы к Гуглу, пытаясь самостоятельно найти фамилии вот этих художников-иллюстраторов. Полагаю, никак не меньше двадцати-тридцати, вероятно даже больше. Я бы переходил на сеошные страницы, пустые и водянистые, как курсовики бездарных студентов, тратил бы время на чтение бессмыслицы, потом снова пытался бы выудить из океана мусора нужную мне информацию. И всё это время ухмыляющийся Гугл потчевал бы меня своей рекламой.

А сейчас всё решается за одну минуту, и это на потешной ранней версии робота, которая ещё и близко не готова к полноценному коммерческому применению. «Робот, посоветуй художников». «Пожалуйста, кожаный друг, вот тебе 5 фамилий для затравки». Конечно, приделать рекламу в диалог с роботом тоже возможно. Да вот только нейросети — уже другой рынок, совершенно новый, и драку за него надо будет начинать с нуля. Вот как если бы завтра отменили футбол, и футболисты дружно отправились бы играть в квиддич. Будьте уверены — для нынешних футбольных чемпионов это стало бы очень серьёзным испытанием, потому что виды спорта всё-таки разные, так что бороться за кубки пришлось бы на общих основаниях.

Опять-таки, поисковики уже не те. Они настолько обленились из-за своего полумонопольного размера, что не справляются даже с элементарным: поставить в выдаче источник информации выше, чем её искажённую копию. Остались ли у того же Гугла силы, чтобы драться за результат на новом для него поле, большой вопрос.

При этом в беде не только Гугл с Яндексом, но и владельцы сайтов. Посещаемость у всяких справочников и сборников рецептов упадёт драматически — мало кто захочет листать страницы лично, если можно будет избежать лишнего труда.

Вспомните, как это было раньше. Екатерина II уточняет у светлейшего князя Потёмкина, евреи караимы, или нет. Тот зовёт к себе раввина и получает его экспертное мнение, потом пересказывает услышанное императрице. Всё, задача решена — равно как и многочисленные другие задачи, которые можно переложить на умного и приятного в общении подданного.

Вот только есть маленькая проблема с нашим кремниевым вельможей. Мы ведь не захотим, чтобы он показывал нам рекламу — особенно если робот будет сидеть внутри колонки и общаться с нами голосом. А раз так, то и действовать роботу придётся, как светлейшему князю: исподволь и аккуратно влияя на нас в своих интересах. Например, склоняя нас к той или иной идеологии, тому или иному политическому лагерю, тому или иному образу жизни, в конце концов…

Кстати, русские разработчики тоже кое-что понимают в нейросетях. Роскомнадзор запустил сейчас систему «Окулус», которая самостоятельно ищет в интернете пропаганду радужных утех и прочий запрещённый контент (ссылка). Вероятно, роботы переведут битву за наши умы на новый уровень. Вражеские роботы будут мягко подталкивать россиян на скользкий путь, отечественные роботы — возвращать на дорогу традиционных ценностей…

Мир, кажется, вот-вот изменится до неузнаваемости, может быть, уже в ближайшие несколько лет. И так как я всё равно ни не могу повлиять на столь глобальные процессы, мне только остаётся надеяться, что он изменится в лучшую сторону.